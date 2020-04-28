Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У вівторок, 28 квітня, у TripAdvisor оголосили, що близько 900 співробітників компанії (25% від загальної кількості) будуть звільнені, оскільки пандемія вплинула на попит на поїздки, отже, і на заробітки компанії. Це стосуватиметься близько 600 співробітників з США та Канади і близько 300 співробітників по всьому світі.
Компанія також заявила, що на невизначений термін звільнить “ряд” співробітників та закриє свої офіси у Сан-Франциско та Бостоні.
“Всі ці дії, хоча це важко, дадуть TripAdvisor фінансову гнучкість та змогу краще управляти бізнесом у часи такої неймовірної невизначеності та нестабільності”, — зазначив генеральний директор Стів Кауфнер в своєму відкритому листі.
CNN зазначає, що протягом останнього року акції TripAdvisor впали на 40%.
Довідка. ТripAdvisor — один з найбільших в світі сайтів для мандрівників, за допомогою якого можна безкоштовно спланувати поїздку в будь-яку країну світу. Сайт наповнюють контентом самі користувачі, заробіток забезпечується показами рекламних оголошень.
На сьогодні TripAdvisor працює в 45 країнах на 25 мовах та обслуговує 315 млн унікальних відвідувачів щомісяця та має понад 70 млн зареєстрованих користувачів, які залишили на сайті більше 200 млн відгуків.
- Раніше повідомлялося, що туристична галузь України втратила $1,5 млрд через пандемію.
- Внаслідок закриття підприємств через пандемію коронавірусу, в США вже 22 мільйони громадян звернулися до влади з проханням надати їм допомогу з безробіття.