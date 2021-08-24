Тристороння контактна група поновлює свої засідання після канікул. Завтра, 25 серпня, відбудуться переговори робочих підгруп, а в четвер — загальне засідання сторін.

Про це повідомляє українська делегація в ТКГ.

Зустрічі заплановані у режимі відеоконференцій за таким графіком: 25 серпня – засідання у підгрупах, 26 серпня – загальне засідання на рівні глав делегацій.

Передбачається зазначений порядок денний засідання ТКГ:

– імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту:

– забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;

– політичні аспекти з огляду на імплементацію Мінських угод,

– заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,

– економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв’язків через лінію дотику тощо.