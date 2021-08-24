Про це повідомляє українська делегація в ТКГ.
Зустрічі заплановані у режимі відеоконференцій за таким графіком: 25 серпня – засідання у підгрупах, 26 серпня – загальне засідання на рівні глав делегацій.
Передбачається зазначений порядок денний засідання ТКГ:
– імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту:
– забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;
– політичні аспекти з огляду на імплементацію Мінських угод,
– заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,
– економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв’язків через лінію дотику тощо.
- Нагадаємо, через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося 7 квітня.
- Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- 14 квітня, відбулося чергове засідання на рівні голів делегацій ТКГ, в центрі уваги також було питання щодо повного та всеосяжного припинення вогню.
- 20 квітня ТКГ взяла за основу проєкт доповнень до заходів з посилення режиму тиші, підготовлений Україною. Обговорення документу триває.
- Також 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.
- Володимир Путін, коментуючи пропозицію про зустріч від президента України Володимира Зеленського заявив, що для “обговорення проблем Донбасу” керівництво України повинно зустрічатися з ватажками “ЛНР” і “ДНР”, а “вже потім обговорювати їх з представниками третіх країн”.