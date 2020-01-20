Капсула Air Dior, обличчям якої став американський треп-виконавець Тревіс Скотт, це штани, шорти, футболки, светр, худі, блейзер, і, звичайно ж, кросівки.

Про це повідомляє Nike News.

У повідомленні сказано, що до капсули увійшли кросівки Air Jordan 1 в низькій і високій версіях. Також в колаборації вийде лінія одягу, натхненна стилем Майкла Джордана за межами баскетбольного майданчика.

До капсули увійшли штани, два види шовкових шортів, футболки з поєднаним лого крил Jordan з написом Air Dior, бомбер з логотипом на спині, светр з кашеміру, замшева худі і блейзер, виконані в синіх, білих і сірих тонах.

Також в капсулі кілька аксесуарів. Це шкарпетки, пов’язки, шовкові хустинки, підвіски на шию, а також панама з логотипом.

Всі речі, в тому числі кросівки, відшивали в Італії.

Міні-лукбук з Тревісом зняв фотограф Джекі Нікерсон.

“Ці речі натхненні стилем Майкла Джордана за межами корту. Він завжди носив костюми – і мені це подобається. Мені подобається, що ми робимо щось абсолютно несподіване в плані одягу”, – розповів про капсулу креативний директор Dior Homme Кім Джонс.

Капсула і кросівки надійдуть в продаж одночасно.

Вийде 8,5 тисячі пар кросівок високої версії, а також 4,7 тисячі кросівок низькою версії. Така кількість має символічний характер. У першому випадку – це відсилання до запуску моделі Air Jordan 1 в продаж в 1985 році, в другому – відсилання до показу першої кутюрної колекції Діора в 1947 році.

Також варто зазначити, що колаборації Dior і Nike вже представили під час показу передосінньої колекції Dior Homme, в створенні якої брав участь Шон Стуссі.