Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Іран повинен понести повну відповідальність за аварію українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ.

Таку заяву він зробив на прес-конференції в Оттаві, інформує американський телеканал CNN.

“Те, що Іран визнав, дуже серйозно. Збивати цивільний літак – це жахливо. Іран повинен понести повну відповідальність”, – зазначив Трюдо.

Він наголосив, що влада Канади не заспокоїться, поки не доб’ється справедливості.

“Канада не заспокоїться, поки ми не доб’ємося відповідальності для винних, справедливості і завершення справи, якого заслуговують сім’ї загиблих”, – заявив політик.

Він додав, що має бути проведено повне і всебічне розслідування, а винні особи притягнуті до відповідальності.

Трюдо уточнив, що Канада наполягає на участі в розслідуванні катастрофи літака. За його словами, іранська сторона вже схвалила візи трьом канадцям, які будуть займатися цією справою.

“Очікуємо, що керівники групи прибудуть до Тегерана вже сьогодні (11 січня, – ред.) і будуть присутні на місці, щоб підтримувати канадські сім’ї”, – заявив Трюдо.

Він додав, що зараз очікується схвалення віз для інших канадських розслідувачів.

I’m giving an update about the latest developments in Iran from the National Press Theatre in Ottawa. Watch live:

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Je présente une mise à jour sur les derniers développements concernant l’Iran à partir de l’Amphithéâtre national de la presse, à Ottawa. Regardez-la en direct : Опубліковано Justin Trudeau Субота, 11 січня 2020 р.