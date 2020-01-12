Таку заяву він зробив на прес-конференції в Оттаві, інформує американський телеканал CNN.
“Те, що Іран визнав, дуже серйозно. Збивати цивільний літак – це жахливо. Іран повинен понести повну відповідальність”, – зазначив Трюдо.
Він наголосив, що влада Канади не заспокоїться, поки не доб’ється справедливості.
“Канада не заспокоїться, поки ми не доб’ємося відповідальності для винних, справедливості і завершення справи, якого заслуговують сім’ї загиблих”, – заявив політик.
Він додав, що має бути проведено повне і всебічне розслідування, а винні особи притягнуті до відповідальності.
Трюдо уточнив, що Канада наполягає на участі в розслідуванні катастрофи літака. За його словами, іранська сторона вже схвалила візи трьом канадцям, які будуть займатися цією справою.
“Очікуємо, що керівники групи прибудуть до Тегерана вже сьогодні (11 січня, – ред.) і будуть присутні на місці, щоб підтримувати канадські сім’ї”, – заявив Трюдо.
Він додав, що зараз очікується схвалення віз для інших канадських розслідувачів.
I’m giving an update about the latest developments in Iran from the National Press Theatre in Ottawa. Watch live:
🇨🇦
Je présente une mise à jour sur les derniers développements concernant l’Iran à partir de l’Amphithéâtre national de la presse, à Ottawa. Regardez-la en direct :
Опубліковано Justin Trudeau Субота, 11 січня 2020 р.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.