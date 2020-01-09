Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак "Міжнародних авіаліній України", за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою "земля-повітря".

Про це він заявив під час прес-конференції, повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

“Дані вказують на те, що літак був збитий іранською ракетою класу “земля-повітря”. Можливо, це було ненавмисно”, – сказав Трюдо.

Він додав, що в розслідуванні повинні брати участь міжнародні партнери.

“Ця нова інформація підсилює потребу в ретельному розслідуванні інциденту. Канада працює зі своїми союзниками, щоб забезпечити ретельне і достовірне розслідування для встановлення причин цієї фатальної катастрофи”, – зазначив Трюдо.

“The plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile, this may well have been unintentional” Canadian PM Justin Trudeau calls for a “thorough investigation” into crash of Ukrainian plane near Tehran killing 176 people, including 63 Canadianshttps://t.co/LuXBhmYD8X pic.twitter.com/1ed5TfCa8D — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 9 січня 2020 р.

Раніше стало відомо, що літак міг бути уражений створеною в Росії ракетно-повітряною системою Tor-M1, відомої в НАТО як Gauntlet.

Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.