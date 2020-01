Про це він заявив під час прес-конференції, повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

“Дані вказують на те, що літак був збитий іранською ракетою класу “земля-повітря”. Можливо, це було ненавмисно”, – сказав Трюдо.

Він додав, що в розслідуванні повинні брати участь міжнародні партнери.

“Ця нова інформація підсилює потребу в ретельному розслідуванні інциденту. Канада працює зі своїми союзниками, щоб забезпечити ретельне і достовірне розслідування для встановлення причин цієї фатальної катастрофи”, – зазначив Трюдо.

