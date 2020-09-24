Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна вступила в другу хвилю епідемії коронавірусу COVID-19.

Відповідну заяву він зробив під час звернення до нації, інформує агентство Reuters.

У зв’язку з цим Трюдо попередив, що ситуація погіршиться, якщо жителі Канади не будуть дотримуватися загальних рекомендацій у сфері охорони здоров’я.

Політик зазначив, що друга хвиля виникла “в чотирьох великих провінціях країни”. За його словами, нова хвиля COVID-19 може стати гіршою, ніж перша, яка була навесні.

“У наших чотирьох найбільших провінціях друга хвиля не просто починається, вона вже йде. Ми знаходимося на межі падіння, яке може бути набагато гіршим, ніж навесні”, – наголосив Трюдо, якого цитує телеканал CTV News. Йдеться про спалахи вірусу в Британській Колумбії, Альберті, Онтаріо і Квебеку.

При цьому Трюдо висловив думку, що другу хвилю ще “можна взяти під контроль”.

“У нас є можливість взяти цю другу хвилю під контроль. Я знаю, що ми можемо це зробити, тому що ми вже робили це одного разу”, – зазначив політик.

“Ми не можемо змінити сьогоднішні або навіть завтрашні показники – вони вже були визначені тим, що ми зробили або не зробили два тижні тому. Але що ми можемо змінити, так це те, де ми будемо знаходитися в жовтні і взимку”, – додав він.

Трюдо закликав канадців носити захисні маски в громадських місцях, зробити цієї осені щеплення від грипу і завантажити урядовий застосунок COVID Alert, який відправляє повідомлення користувачам, якщо вони контактували з кимось, у кого був діагностований коронавірус.

Варто відзначити, що кількість випадків COVID-19 у Канаді за останні дні різко зросла: в середньому за останній тиждень щодня реєструвалося понад 1100 нових випадків (у порівнянні із середнім щоденним показником в 380 випадків у середині серпня).

Згідно з останніми урядовими даними, загальна кількість інфікованих досягла 147 753 осіб, з яких 9 243 особи померли.