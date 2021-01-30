29 січня відбулася прем’єра документального фільму "Трохи нижче неба" про українських воїнів, які боролися за Донецький аеропорт.

Про це повідомив журналіст і письменник Руслан Горовий, який виступив режисером стрічки.

“Я дуже дякую кожному, хто витратив півтори години життя на похід в столичний будинок кіно і подивився “Трохи нижче неба”. Я зміг хоч трошки віддати борг тим, хто виявився сильнішим. І за мене, і за життєві обставини, і зрештою, за бетон летовища. Бережіть Україну. Не дайте русскому міру прийти в вашу оселю. Бо наразі, пролітаючи над Донбасом журавлі завжди плачуть”, – зазначив він.

Продюсером та автором фільму є доброволець і військовий журналіст Михайло Ухман, який разом зі своїм бойовим побратимом Сергієм Коновалом понад рік їздив по Україні й записував інтерв’ю з тими, хто боровся проти російських окупантів.

В основу стрічки ввійшли історії чотирьох бійців 80-ї бригади Збройних Сил України, які загинули в січні 2015 року: Ігора Римара, Володимира Труха, В’ячеслава Мельника та Івана Вітишина.

Прем’єру стрічки відвідали п’ятий президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною, а також ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Порошенко зазначив, що такі фільми вкрай важливі – адже проти України ведеться війна не лише від часу захоплення Криму, Донецька і Луганська.

“Був радий бачити на екрані наших Кіборгів, воїнів 93-ої бригади, Євгена Межевікіна, якому я вручав Зірку Героя. Воїнів 79-ки, 80, 93, 74 і інших бригад, які назавжди закарбувалися у моєму серці. І дуже важливо, щоб подібні подвиги закарбувалися у серці кожного українця”, – додав він.

Своєю чергою, Омелян назвав стрічку важкою, але сильною.

“Донецький аеропорт. Війна очима воїнів і їх родин. За Україну треба не вмирати, а вбивати і перемагати. По іншому – не вдасться. Інший варіант може запропонувати лише зрадник”, – наголосив він.