Троє демократів зі штату Техас, які приїхали в Вашингтон (округ Колумбія), аби страйкувати проти змін у виборче законодавство, заразилися коронавірусом. Перший тест виявився позитивним.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

14 липня стало відомо, що представники Демократичної партії масово залишили залу засідань та полетіли в Вашингтон, аби не було кворуму.

Приїхавши в Вашингтон, демократи звернулися за допомогою до адміністрації президента США Джо Байдена, аби завадити проведенню голосування за закон, який вони вважають протиправним та неконституційним.

У відповідь на відсутність демократів представники Республіканської партії намагалися знайти механізм, аби повернути законодавців. Губернатор заявив, що як тільки демократи повернуться, їх затримають. Республіканці повідомили, що демократів, які зараз мають керівні посади в законодавчих органах – замінять.

Як виявилось, троє демократів, які захворіли на коронавірус, повністю вакциновані. Хто саме з демократів захворів – невідомо.

В п’ятницю про зараження стало відомо тільки в одного з делегатів. Через це експрес-тести довелося зробити всім. В суботу факт зараження підтвердили ще у двох демократів.

Рекомендації Центру з протидії та профілактики захворювань (CDC) передбачають, що повністю вакциновані люди, в яких діагностували зараження коронавірусом, але при цьому немає характерних симптомів, можуть не проходити тестування та їм не потрібен карантин.