Голлівудська актриса Анджеліна Джолі наполягала, що троє її дітей готові дати свідчення проти свого батька, актора Бреда Пітта у справі про опіку.

Про це інформує американське видання Us Weekly із посиланням на судові документи.

За даними журналістів, адвокати Джолі у грудні 2020 року подали до суду документи, в яких стверджувалося, що троє із шести дітей пари хочуть дати свідчення проти свого батька під час судового розгляду.

Як відомо, 57-річний Бред Пітт і 46-річна Анджеліна Джолі є батьками 19-річного Меддокса, 17-річного Пакса, 16-річної Захари, 15-річної Шайло і 12-річних близнюків Вів’єн та Нокса.

Біологічними дітьми пари є Шайло та близнюки. Інші були всиновлені.

“Діти, про опіку яких йдеться, досить дорослі, щоб розуміти, що відбувається. Суд точно вплине на них емоційно. Троє з них просили дати свідчення. Змушувати когось із дітей терпіти те, що може бути марним і порожнім процесом, абсолютно невиправдано. Це жорстоко”, – говорилося в поданих до суду документах.

Імена трьох дітей пари, котрі готові були дати свідчення, не розголошуються. Однак йдеться точно не про 19-річного Меддокса, який уже не підлягає опіці.

На початку цього року Джолі подала до суду нові документи, в яких стверджувалося, що суддя Джон Аудеркірк, котрий розглядав справу, відмовився заслухати докази, включно зі свідченнями її дітей.

“Суддя Аудеркірк відмовив пані Джолі в справедливому судовому розгляді, неправомірно виключивши її докази, що мають відношення до здоров’я, безпеки та добробуту дітей, – докази, які мають вирішальне значення для її аргументації”, – йшлося в заяві, поданій до окружного апеляційного суду Каліфорнії.

А в травні суддя Аудеркірк виніс попередню постанову, якою надав Бреду Пітту спільну із Джолі опіку над їхніми п’ятьма неповнолітніми дітьми.

Рішення про опіку повинно ще бути ратифіковано і підтверджено: слухання справи призначені на 9 липня.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт були однією з найвідоміших пар Голлівуду протягом 12 років. Вони познайомилися на зйомках фільму “Містер і місіс Сміт”, який вийшов на екрани в 2005 році.

Актори офіційно одружилися у 2014-му в невеликому замку на півдні Франції. А через два роки, у вересні 2016-го, Джолі подала на розлучення, назвавши причиною “непримиренні розбіжності”.

Відтоді актори втягнуті в судову боротьбу за опіку над дітьми.