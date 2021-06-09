Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

За його словами, до конкурсної комісії БЕБ увійшли:

перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Олексій Любченко ;

міністр інфраструктури Олександр Кубраков ;

міністр фінансів Сергій Марченко.

Додамо, що за пропозицією конкурсної комісії обиратимуть директора Бюро економічної безпеки, яке наразі на стадії формування.

До складу комісії мають увійти три особи від Ради нацбезпеки і оборони, три особи від Верховної Ради (при цьому двоє з них – за подання податкового комітету, один – за поданням правоохоронного комітету) та три особи від Кабміну.

Крім представників Кабміну, від РНБО та Верховної Ради до комісії увійшли:

колишній міністр економіки Тимофій Милованов ;

директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко;

заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко ;

представниця ВГО “Спілка податкових консультантів України”, директор ТОВ “Аудиторська фірма “Харків” Людмила Рубаненко ;

представниця Національної асоціації адвокатів України Галина Шевченко.

Верховна Рада має призначити ще одного представника. Втім, комісія вважається повноважною, якщо у її складі налічується шість членів. Наразі їх вісім, тож комісія може розпочати конкурсний відбір.

Нагадаємо, що 1 червня нардепи не змогли призначити представника ВР у конкурсній комісії від правоохоронного комітету. За відповідний проєкт постанови № 5494 проголосували лише 192 нардепи (при 226 мінімально необхідних).

Правоохоронний комітет пропонував до комісії кандидатуру члена ГО “Волонтерський рух “Спільна мета” Олексія Ушакова.