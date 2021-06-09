Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
За його словами, до конкурсної комісії БЕБ увійшли:
- перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Олексій Любченко;
- міністр інфраструктури Олександр Кубраков;
- міністр фінансів Сергій Марченко.
Додамо, що за пропозицією конкурсної комісії обиратимуть директора Бюро економічної безпеки, яке наразі на стадії формування.
До складу комісії мають увійти три особи від Ради нацбезпеки і оборони, три особи від Верховної Ради (при цьому двоє з них – за подання податкового комітету, один – за поданням правоохоронного комітету) та три особи від Кабміну.
Крім представників Кабміну, від РНБО та Верховної Ради до комісії увійшли:
- колишній міністр економіки Тимофій Милованов;
- директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко;
- заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко;
- представниця ВГО “Спілка податкових консультантів України”, директор ТОВ “Аудиторська фірма “Харків” Людмила Рубаненко;
- представниця Національної асоціації адвокатів України Галина Шевченко.
Верховна Рада має призначити ще одного представника. Втім, комісія вважається повноважною, якщо у її складі налічується шість членів. Наразі їх вісім, тож комісія може розпочати конкурсний відбір.
Нагадаємо, що 1 червня нардепи не змогли призначити представника ВР у конкурсній комісії від правоохоронного комітету. За відповідний проєкт постанови № 5494 проголосували лише 192 нардепи (при 226 мінімально необхідних).
Правоохоронний комітет пропонував до комісії кандидатуру члена ГО “Волонтерський рух “Спільна мета” Олексія Ушакова.
- 12 травня Кабінет Міністрів підтримав рішення про створення Бюро економічної безпеки.
- Згодом президент України Володимир Зеленський підписав указ про визначення членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України від Ради національної безпеки і оборони України.