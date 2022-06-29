Внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку у Миколаєві загинуло 5 осіб, постраждало 4 особи, врятовано 3 особи.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З-під завалів будинку в Миколаєві, в який вранці влучила російська ракета, вдалося врятувати трьох людей.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт травмовано 2 співробітники ДСНС.

Роботи тривають. Від ДСНС залучено 25 осіб та 7 од. техніки.

Близько 6 ранку російські військові обстріляли Миколаїв понад десятьма ракетами, одна з яких влучила у багатоповерхівку — пробила дах та зруйнувала квартири.