Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
З-під завалів будинку в Миколаєві, в який вранці влучила російська ракета, вдалося врятувати трьох людей.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт травмовано 2 співробітники ДСНС.
Роботи тривають. Від ДСНС залучено 25 осіб та 7 од. техніки.
Близько 6 ранку російські військові обстріляли Миколаїв понад десятьма ракетами, одна з яких влучила у багатоповерхівку — пробила дах та зруйнувала квартири.
- Нагадаємо, вранці, 29 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. У місті пролунало декілька вибухів. Зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку.
- У Кременчуці ліквідацію наслідків ракетного удару по ТЦ “Амстор” проводять вже другу добу поспіль. Станом на ранок 29 червня відомо про 18 загиблих людей, а під завалами виявлено вісім фрагментів людських тіл.
- З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти зазнали чималих втрат. Зокрема за 4 місяці повномасштабної війни росіяни втратили вже понад 35 тисяч своїх армійців.