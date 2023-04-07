Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області у Telegram.
Зазначається, що черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмета стався в Чугуївському районі у полі біля села Миколаївка Чкалівської громади.
Внаслідок інциденту постраждали троє цивільних осіб. Йдеться про двох чоловіків та жінку. Вони отримали поранення різного ступеня важкості. Крім того, остаточні обставини ситуації з’ясовуються.
У ДСНС закликали місцевих мешканців буди уважними та обережними.
“Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією”, — йдеться в повідомленні.
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