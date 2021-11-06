На Чемпіонаті Світу з жіночої боротьби серед молоді до 23 років троє українок стали чемпіонками. Загалом Україна отримала 7 медалей і посіла перше місце в загальнокомандному заліку.

Про це повідомила Асоціація спортивної боротьби України.

Чемпіонат світу U23 цьогоріч триває у Белграді, Сербія. В змаганнях взяли участь спортсмени до 23 років. Загалом у змаганнях серед жінок брали участь 28 країн. Чемпіонат ще триває, але тепер змагаються чоловіки.

Україна посіла перше місце в загальнокомандному заліку за підсумками турніру у 10 вагових категоріях і завоювала 7 медалей: три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі.

Так, чемпіонками світу стали Аліна Акобія-Грушина, Анастасія Лавренчук та Анастасія Альпєєва.

Анастасія Алпєєва поборола французьку атлетку Кендру Дашер у категорії до 72кг.

У вазі до 65кг перемогу здобула Анастасія Лавренчук. У “золотій” сутичці Анастасія за 1,5 хвилини поклала на лопатки росіянку Дінару Кудаєву-Саліхову. Вони є випускницями Львівського фахового коледжу спорту.

У ваговій категорії до 57-ми кілограмів перемогла Аліна Акобія виграла в уродженки Криму Крістіни Міхнєвої, яка представляє Росію.