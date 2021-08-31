Троє українських альпіністів постраждали під час сходження лавини на горі Казбек у Північній Осетії.

Про це #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, посольство України в Грузії вже встановило контакт із трьома постраждалими. Їх евакуювали гелікоптером до міста Степанцмінда.

“Одна альпіністка отримала перелом руки, зараз вона госпіталізована. Стан інших двох альпіністів задовільний. Усі громадяни нині знаходяться в безпечному місці”, – заявив Ніколенко.

Завтра постраждалі планують відправитися до Тбілісі для подальшого повернення в Україну. Консули забезпечать їх необхідною підтримкою.