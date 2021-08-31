Про це #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
За його словами, посольство України в Грузії вже встановило контакт із трьома постраждалими. Їх евакуювали гелікоптером до міста Степанцмінда.
“Одна альпіністка отримала перелом руки, зараз вона госпіталізована. Стан інших двох альпіністів задовільний. Усі громадяни нині знаходяться в безпечному місці”, – заявив Ніколенко.
Завтра постраждалі планують відправитися до Тбілісі для подальшого повернення в Україну. Консули забезпечать їх необхідною підтримкою.
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