Сьогодні, 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч.

#Букви розповідають про події останньої доби на Донбасі в хронологічному порядку.

5 вересня: погрози ватажка ДНР

5 вересня було поширено, в тому числі в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми (знаходиться неподалік від окупованої Горлівки в Донецькій області). Причиною відкриття вогню нібито є “незаконно зведені інженерні споруди в районі населеного пункту Шуми”.

При цьому він запевняв, що терористи “ДНР” нібито не хочуть “зриву перемир’я”, а хочуть “тільки дотримання досягнутих домовленостей”.

Увечері того ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив, що Україна скликає екстрене засідання Тристоронньої контактної групи.

“Очевидно, що такі наміри – відчайдушний пошук приводу для порушення режиму припинення вогню. Це абсолютно неприпустимо”, – заявляв Кулеба.

6 вересня. Втрати під час ліквідації пожежі на Луганщині

Зранку на Луганщині тривала ліквідації масштабних пожеж біля Луганського та Лобачевого. Впродовж останньої доби вдалось ліквідувати пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.

Близько 8-ї години ранку стало відомо, що під час евакуації поблизу Верхньоторецького зникли двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил.

Згодом їхні тіла були виявлені. Українські захисники підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

“Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника”, – йдеться у повідомленні Командування ОТУ “Схід”.

6 вересня. Перше порушення перемир’я, Донеччина

Станом на ранок 6 вересня штаб інформував, що за добу проросійські бойовики жодного разу не порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат не було.

Близько 15 години в штабі Операції Об’єднаних сил повідомили, що бойовики відкрили прицільний вогонь по позиціях ЗСУ у Мар’їнському районі Донеччини. Внаслідок обстрілу був поранений український військовослужбовець.

“Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі на позиції. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу”, – йдеться у повідомленні.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, а командування ООС дало проросійським бойовикам ще одну можливість виконати вимоги, які були визначені ТКГ.

“В інакшому випадку, при наступному обстрілі українських позицій Об’єднані сили нададуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів”, – додали в ООС.

Через погрози ватажка “ДНР” відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України поблизу н.п. Шуми (поблизу окупованої

Горлівки, Донецька область) відбулася нарада керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі.

На зустрічі було обговорено також події у Красногорівці. В Офісі президента ці події описали як чергові “поодинокі провокації”.

“Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу. Тобто українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир’я на Донбасі”, — заявили в Офісі президента.

Провокації у н.п. Шуми

Також в Офісі Зеленського доповіли, що керівництво делегації України в ТКГ заслухало доповіді групи з питань безпеки, представників Міноборони, Міністерства закордонних справ, а також проаналізували звіт СММ ОБСЄ від 5 вересня 2020 року щодо ситуації у Шумах.

Зазначалося, що спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів, про які казав ватажок бойовиків.

Учасники наради підтвердили, що українська сторона чітко й послідовно дотримується режиму повного та всеосяжного припинення вогню. Голова делегації Леонід Кравчук запевнив, що українська сторона й надалі робитиме все для того, аби перемир’я не було зірвано.

Тим часом бойовики влаштували біля Шумів провокацію. Штабом було зафіксовано провокативний постріл з підствольного гранатомета. Українська сторона вогонь у відповідь не відкривала.

Другий обстріл позицій ЗСУ, Луганщина

О 20-й годині штаб ООС проінформував, що бойовики знову відкрили прицільний вогонь по позиціях ЗСУ. Цього разу — на Луганщині.

Так незаконні збройні формування зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових неподалік Причепилівки. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.

У відповідь на обстріл підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації відсіч — вперше з 22 липня, коли було оголошено повне і всеосяжне припинення вогню. Втрати противника наразі невідомі.