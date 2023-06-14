Джерело: оперативне командування “Південь”
Згідно з даними, війська РФ випустили по Одесі 4 крилаті ракети типу “Калібр” з корабля у Чорному морі.
Дві ракети було знищено силами ППО, є влучання у складське приміщення однієї з торговельних мереж.
На місці влучання виникла пожежа площею 400 квадратних метрів, та руйнування площею 1000 квадратних метрів. Загинуло троє співробітників закладу, ще семеро – поранені.
Троє загиблих та 13 постраждалих: наслідки ракетного удару росіян по Одесі // 6 фото
Також унаслідок падіння уламків та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування і магазини у середмісті. Попередньо, постраждало шестеро осіб.
Триває розбір завалі, під якими можуть бути люди.
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