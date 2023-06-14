Вночі 14 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі. Як наслідок - троє осіб загинуло, ще 13 зазнали поранень.

Джерело: оперативне командування “Південь”

Згідно з даними, війська РФ випустили по Одесі 4 крилаті ракети типу “Калібр” з корабля у Чорному морі.

Дві ракети було знищено силами ППО, є влучання у складське приміщення однієї з торговельних мереж.

На місці влучання виникла пожежа площею 400 квадратних метрів, та руйнування площею 1000 квадратних метрів. Загинуло троє співробітників закладу, ще семеро – поранені.











Троє загиблих та 13 постраждалих: наслідки ракетного удару росіян по Одесі // 6 фото

Також унаслідок падіння уламків та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування і магазини у середмісті. Попередньо, постраждало шестеро осіб.

Триває розбір завалі, під якими можуть бути люди.