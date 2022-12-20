У російській Чувашії стався прогримів вибух на газопроводі. Як наслідок - загинуло троє осіб, ще одна людина постраждала.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Зазначається, що причиною вибуху та пожежі став витік газу на підземному газопроводі у Вурнарському районі Чувашії.

Згодом стало відомо, що вибух стався на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород.

Перед інцидентом на трубопроводі здійснювала роботи експлуатуюча компанія.

Спершу місцева влада повідомляла про одного постраждалого внаслідок вибуху, однак вже згодом повідомили про трьох загиблих та одного постраждалого.

За даними російського МНС, факельне горіння на місці аварії ліквідовано. Ремонт пошкодженого участка може тривати протягом трьох діб.