Вночі 10 червня російські окупаційні війська здійснили атаку дронів на Одеську область. Всі безпілотники були знищені, однак через падіння уламків на багатоповерхівку є загиблі та поранені.

Джерело: оперативне командування “Південь”

За даними військових, окупанти випустили на Одеську область ударні дрони-камікадзе”Shahed-131/136″. Всі вони були знищені.

Водночас унаслідок повітряного бою уламки ворожого БпЛА влучили в квартиру однієї з багатоповерхівок, унаслідок чого виникла пожежа.

Вогонь, площею 50 квадратних метрів оперативно погасили, однак не обійшлось без жертв: троє осіб загинуло.

Також вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.

Понад 10 осіб зазнали поранень. Остаточна інформація уточнюється.