Джерело: оперативне командування “Південь”
За даними військових, окупанти випустили на Одеську область ударні дрони-камікадзе”Shahed-131/136″. Всі вони були знищені.
Водночас унаслідок повітряного бою уламки ворожого БпЛА влучили в квартиру однієї з багатоповерхівок, унаслідок чого виникла пожежа.
Вогонь, площею 50 квадратних метрів оперативно погасили, однак не обійшлось без жертв: троє осіб загинуло.
Також вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.
Понад 10 осіб зазнали поранень. Остаточна інформація уточнюється.
- Вночі 9 червня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну застосувавши ракети та БпЛА. Більшість ворожих цілей було знищено силами ППО.