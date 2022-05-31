Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Слов'янськ (Донецька область). Як наслідок - троє загиблих та шестеро поранених, а також пошкоджені школа і багатоповерхівки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, ракетний удар по Слов’янську було завдано у ніч на 31 травня.

Внаслідок обстрілу пошкоджено школу та щонайменше сім багатоповерхівок.

Також на даний час відомо про трьох загиблих та шістьох постраждалих мирних мешканців. Водночас Кириленко не виключає, що кількість жертв може зрости.

“Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв та постраждалих можна буде говорити вже по їх завершенню”, – наголосив він.

Кириленко додав, що цей ракетний обстріл Слов’янська – черговий злочин російських військ в Україні, жертвами якого стали мирні люди.

Він додав, що в області не має безпечних місць, тому закликав людей евакуюватись.

“Збережіть свої життя. Путін веде війну на знищення українців”, – резюмував Павло Кириленко.