Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у скоєнні нападу на автомобіль "Укрпошти". Вони заарештовані без права на заставу.

Про це поінформували в прес-службі Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

“Сьогодні, 11 липня, Октябрський районний суд задовольнив клопотання слідчого та процесуального керівника прокуратури щодо обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави”, – наголошується в повідомленні.

Ще одному підозрюваному запобіжний захід оберуть пізніше сьогодні.

Про пограбування автомобіля стало відомо у вівторок, 7 липня. Інцидент стався в районі населеного пункту Тишки.

Зловмисники підірвали автомобіль “Газель”, який належить “Укрпошті”, і заволоділи грошима в суммі 2,7 млн гривень, а також табельним пістолетом охоронця.

У результаті нападу двоє людей, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.

Слідчі поліції Полтавської області здійснюють розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений групою осіб), за ч. 2 ст. 15, п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 262 (привласнення вогнепальної зброї).

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, правоохоронцям вдалося знайти викрадені з автомобіля гроші, а також пістолет охоронця, який вкрали зловмисники.

“В ході невідкладних обшуків знайдено гроші, вкрадені під час цього зухвалого пограбування, а також пістолет охоронця “Укрпошти”, який прихопили з собою озброєні розбійники. Всі вилучені кошти після процедур, передбачених законом, будуть повернуті “Укрпошті” і доставлені адресатам. Станом на зараз затримані четверо осіб, причетних до цього злочину, – ті, хто безпосередньо здійснював пограбування і один з посібників бандитів”, – написав він.

Геращенко уточнив, що зараз тривають пошуки ще одного посібника, співробітника “Укрпошти”, який “виконав функцію навідника і підбурювача”. Його особа встановлена.