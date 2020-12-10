Квіти прийнято дарувати на будь-які урочистості. Букети приймають іменинники, закохані, молодята, дівчата та жінки. Букет троянд завжди був і залишається символом не тільки теплих почуттів, але і найщиріших намірів. Троянда сама по собі дуже витончена квітка, а якщо зібрати прекрасну композицію руками флориста - професіонала, тоді вийде справжній шедевр.

Шикарні квіти Київ пропонує своїм жителям за доступними цінами, а модний бутик Dicentra надає різноманітний вибір букетів і композицій з троянд в різних оформленнях:

Витончені моно – букети

Пишні букети

Стильні букети в капелюшних коробках

Комбіновані квіткові композиції

Букет – комплімент

Флористи бутика Dicentra з великим задоволенням і натхненням зможуть створити різноманітні композиції з троянд, зможуть поєднати техніки, різні кольори троянд і їх відтінки, а також оригінально оформити. А зробити замовлення можна в режимі онлайн або зателефонувавши за номерами, які вказані на сайті, а менеджери завжди готові допомогти в будь-якому питанні, що стосується букетів, доставки і всіх флористичних послуг.

Привід, символіка і бажання здивувати

Білі троянди. Колір невинності і легкості. У більшості випадків букет з білих троянд дарують на весільні урочистості або річниці, адже білий колір відмінно підійде під колір весільного плаття або просто нагадає про день розпису.

Червоні троянди. Завжди вважалися виразом кохання і захоплення, такі букети можна дарувати на будь-яке свято і навіть без приводу, а букет з 101 троянди став незамінною класикою.

Персикові троянди. Такий букет представляє символ скромності, їх дарують в знак подяки, в честь радості зустрічі, а також такі квіти прикрасять столи на святі.

Сині троянди. Символ спокою і надійності, допоможе підкреслити особливе значення людини, яке він має у вашому житті.

Жовті троянди. Є символом щастя і привітності, їх не варто використовувати на подарунок закоханим, адже вони не несуть відтінку романтики, їх зміст в вираженні дружби і вашої турботи до друга.

Букет з свіжих і ароматних троянд можна піднести близьким людям, коханій, або навіть колезі. Дарувати прекрасні букети – це важливо, і навіть без особливого приводу, а просто в знак уваги і турботи.