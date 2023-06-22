Джерело: СБУ.
Доказова база, зібрана слідчими Служби безпеки України дозволила притягнути до відповідальності ще трьох зрадників і бойовиків терористичних організацій “Л/ДНР”, які воювали проти України.
Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час бойових дій на східному та південному фронтах, у тому числі на Миколаївському напрямку.
За матеріалами СБУ, суд призначив двом бойовикам 15 років тюремного ув’язнення, ще одному – 8 років, враховуючи його сприяння слідству.
Одним із засуджених є заступник командира так званої “1 роти 248-го піхотного батальйону ЛНР”, який ще з 2015 року воював проти сил АТО. Напередодні повномасштабного вторгнення він приєднався до регулярних військ РФ.
А вже 24 лютого 2022 року перетнув лінію розмежування через річку Сіверський Донець і зайняв бойові позиції в районі селища Довге Алчевського району Луганщини.
Інший бойовик також з 2015 року воював проти українських військ. Тоді він був у складі терористичного угруповання “Шум” так званого “козачого союзу області війська Донського ДНР”.
Згодом перейшов до батальйону “Восток” на “посаду” стрільця, а у березні 2023 року поповнив лави підрозділу Міноборони РФ під назвою “Шторм”.
Ще одним зловмисником є мешканець Луганська. У серпні 2022 року він пройшов військову підготовку в одному з тренувальних центрів російських окупаційних угруповань. Потім його призначили на посаду стрільця у складі однієї з повітряно-десантних дивізій ЗС РФ. Там він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на території Миколаївщини.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).
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