За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще троє бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", які окуповували Луганську область і наступали на Миколаїв.

Джерело: СБУ.

Доказова база, зібрана слідчими Служби безпеки України дозволила притягнути до відповідальності ще трьох зрадників і бойовиків терористичних організацій “Л/ДНР”, які воювали проти України.

Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час бойових дій на східному та південному фронтах, у тому числі на Миколаївському напрямку.

За матеріалами СБУ, суд призначив двом бойовикам 15 років тюремного ув’язнення, ще одному – 8 років, враховуючи його сприяння слідству.

Одним із засуджених є заступник командира так званої “1 роти 248-го піхотного батальйону ЛНР”, який ще з 2015 року воював проти сил АТО. Напередодні повномасштабного вторгнення він приєднався до регулярних військ РФ.

А вже 24 лютого 2022 року перетнув лінію розмежування через річку Сіверський Донець і зайняв бойові позиції в районі селища Довге Алчевського району Луганщини.

Інший бойовик також з 2015 року воював проти українських військ. Тоді він був у складі терористичного угруповання “Шум” так званого “козачого союзу області війська Донського ДНР”.

Згодом перейшов до батальйону “Восток” на “посаду” стрільця, а у березні 2023 року поповнив лави підрозділу Міноборони РФ під назвою “Шторм”.

Ще одним зловмисником є мешканець Луганська. У серпні 2022 року він пройшов військову підготовку в одному з тренувальних центрів російських окупаційних угруповань. Потім його призначили на посаду стрільця у складі однієї з повітряно-десантних дивізій ЗС РФ. Там він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на території Миколаївщини.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).