За однойменним романом Любка Дереша знімуть повнометражну містичну драму “Трохи пітьми або На краю світу”.

Про це повідомляють #Букви.

“Трохи пітьми або На краю світу” – роман українського письменника Любка Дереша, що потрапив до трійки найкращих книжок премії “Книга року BBC” у 2007 році.

За сюжетом книги влітку на далекій полонині в Карпатах відбувається з’їзд неформалів: панків, хіпі та інших. Однак цього разу хтось планує влаштувати свій фестиваль у фестивалі — шаманський сеанс масового суїциду. Шестеро учасників фестивалю вирішують погодитися на сумнівну пропозицію і взяти участь у сеансі шаманського зцілення, який приводить до драматичного фіналу.

Екранізація за мотивами однойменної книги запланована на 2023 рік. Наразі розпочато розроблення кінопроєкту.

На сторінці кінопроєкту у Facebook запевнили, що “фільм змусить думати, проникне в голову до глядача та зазирне по закутках їх свідомості.

Любко Дереш сказав, що “наразі процес іде довкола базових сценарних елементів”.

“Ми з режисером зіставляємо свої бачення фільму і шукаємо найбільш ефектного способу передачі духу і настрою книжки через кінодраматургію”,- пояснив письменник.

На сторінці кінопроєкту вже розпочали знайомство з командою. Зокрема, відомо, що у фільмі знімається акторки Мілена Компанієць та Анна Бірзул.

ДОВІДКА. Любко Дереш — один з найвідоміших сучасних українських письменників. Автор видає свої книги з 2002 року, перший роман видав у 18 років. Його твори перекладались італійською, німецькою, сербською та польською мовами. Лауреат відзнак видань “Книжник-Review”, “Кореспондент”, учасник довгого списку премії “Книга року BBC”.