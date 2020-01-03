Про це повідомляє CNN Business.

Напередодні в соціальній мережі з’явився аккаунт якоїсь Елейн Гольдшмідт. В описі Елейн розповіла про те, що вона — єврейка, бісексульна та не любить прихильників ідей про перевагу білої раси. Проте на сторінці Елейн були опубліковані расистські висловлювання.

“Як єврейка, яка була налякана низкою антисемітських атак, я боюся. Н***ери повинні були бути на нашому боці. Тепер ми втратили над ними контроль”, — писала вона.

Пост про це зібрав безліч лайків та репостів, незважаючи на те, що профіль мав явні ознаки підробки, які любили расистські інтернет-тролі. У ньому використовувалося стереотипне єврейське ім’я, в його біографії містилися екстремальні висловлювання — як пародія на лібералів, а зображення в профілі було фотографією коміка з Шотландії.

Також велика кількість людей були обурені дії Елейн. Вони ділилися в соцмережі скриншотами своїх скарг на аккаунт, які тривалий час ігнорувалися підтримкою Twitter, а потім і зовсім були відхилені.

“Ми пишемо, щоб повідомити вам, що після перегляду доступної інформації ми не виявили порушення наших правил в відправленому вами контенті”, — відповіли в підтримці соцмережі британській журналістці Джесіці Морган.

В цей час тролі з форуму 4chan, який часто використовується для координації поширення ненависті в Інтернеті, звернули увагу на бездіяльність соцмережі та висловлювали захоплення людиною, яка створила цей обліковий запис.

Пізніше Twitter призупинив роботу аккаунта. Однак про те, чому аккаунт не був заблокований спочатку, все ж промовчали.

“Цей інцидент є ще одним свідченням того, як тролі працюють над збільшенням расової ворожнечі в США. Це також піднімає питання про прихильність Twitter боротьбі з ненавистю на своїй платформі і про те, як швидко він буде реагувати на фальшиві аккаунти, які прагнуть розпалити подібні розбіжності протягом року виборів”, — зазначили журналісти.