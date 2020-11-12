Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

У відомстві заявили, що лікарю, який проводив анестезіологічне забезпечення операції жінки, повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (Ч. 1 ст. 140 КК України).

Крім того, лікарю та лікарю-патологоанатому повідомлено про підозру у складанні завідомо підроблених офіційних документів за попередньою змовою групою осіб (Ч. 3 ст. 358 КК України).

У прокуратурі заявили, що за даними слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Зазначені дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я і смерті.

Прокуратура заявила, що для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов’язків, двоє інших медпрацівників – лікуючий лікар пацієнтки та лікар-патологоанатом за результатами розтину тіла внесли в медичну документацію недостовірні відомості про причину смерті жінки.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу і звільнення з займаних посад.