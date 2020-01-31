Запис опублікував Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Зокрема, розмова відбулася 6 вересня 2019 року у кабінеті Труби.

Труба: Я зараз виготовляю документи з приводу звань, які будуть у представників Державного бюро розслідувань. У мене стоїть питання, над яким я вагаюся, це щодо мене. Чи буду я зі званням чи все ж таки залишитися, як директор, без звання. Як керівник структури.

Баканов: Дивіться, я якби міг, я б собі замовив…. Там є як варіант, або цивільна особа, або військовий, тоді там різний варіант працевлаштування. Я б ніколи не ставав військовозобов’язаним. Тобто я, як людина, вам кажу будьте ви собі спокійно цивільною особою. Це моя пропозиція, а ви самі вирішуйте…

Труба: Я насправді вагаюсь в користь вашої пропозиції, я так тоже думаю. Але, насправді я втрачаю… Я втрачаю в чому, втрачаю, по-перше в зарплаті. Вона у мене не така як у Холодницька і Ситника. У них по 200 тис. Зарплата, а у мене 55, у 4 рази…