Про це повідомили в Telegram-каналі “Трубу прорвало”.
У повідомленні сказано, що розмова відбулася 28 серпня.
На записі чоловік з голосом, схожим на голос Труби, обговорює з начальником відділу Першого управління досудових розслідувань Максимом Резніченком, можливе призначення на підприємство куратора від олігарха.
Резніченко розповідає Трубі про зустрічі з людьми по справі “Центроенерго”. Йому поставили завдання – прибрати з підприємства якогось Крапачова, а “проштовхнути” – нового “смотрящого” з орбіти Коломойського.
“У мене є інформація, що прийшли до людей в Центренерго. Сказали: у вас є проблема з електрикою. Їх там качає хтось з боку. Вони просто кажуть: треба попрацювати по Крапачову. Я так розумію, стоїть завдання його звідти прибрати і поставити нового смотрящого”, – розповів Резніченко.
Пізніше в цій же розмові Резніченко говорить:
“Там же інтереси Ігоря Валерійовича Коломойського, вони теж переживають за “Центренерго”… Люди, які переживають і мені дзвонять, які мені дали інформацію по цій довідці – вони з орбіти Коломойського”.
Нагадаємо, 21 вересня Труба заявив, що в його кабінеті було виявлено апаратуру для прослуховування. За його словами, апаратура була вмонтована в систему вентиляції. Тоді директор ДБР запевнив, що “нічого цікавого” про нього на записах бути не може.
Проте в листопаді в месенджері Telegram з’явився канал “Трубу прорвало”, в якому оприлюднили записи розмов у кабінеті директора ДБР.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що “буде розбиратися” зі скандалом навколо прослуховування в кабінеті директора Держбюро розслідувань Романа Труби та подальшої публікації аудіозаписів.
- Раніше повідомляли, що 3 грудня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт № 2116 про перезавантаження Державного бюро розслідувань. Повноваження директора ДБР Романа Труби, його першого заступника і заступника будуть завершені після того, як закон буде підписно Президентом Володимиром Зеленським та набуде чинності. Протягом п’яти робочих днів з дня набрання законом чинності Президент має призначити тимчасового виконувача обов’язків директора ДБР.