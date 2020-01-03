Екс-директор Державного бюро розслідувань Роман Труба обговорював в своєму кабінеті можливість "проштовхнути" в "Центренерго" смотрящого з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомили в Telegram-каналі “Трубу прорвало”.

У повідомленні сказано, що розмова відбулася 28 серпня.

На записі чоловік з голосом, схожим на голос Труби, обговорює з начальником відділу Першого управління досудових розслідувань Максимом Резніченком, можливе призначення на підприємство куратора від олігарха.

Резніченко розповідає Трубі про зустрічі з людьми по справі “Центроенерго”. Йому поставили завдання – прибрати з підприємства якогось Крапачова, а “проштовхнути” – нового “смотрящого” з орбіти Коломойського.

“У мене є інформація, що прийшли до людей в Центренерго. Сказали: у вас є проблема з електрикою. Їх там качає хтось з боку. Вони просто кажуть: треба попрацювати по Крапачову. Я так розумію, стоїть завдання його звідти прибрати і поставити нового смотрящого”, – розповів Резніченко.

Пізніше в цій же розмові Резніченко говорить:

“Там же інтереси Ігоря Валерійовича Коломойського, вони теж переживають за “Центренерго”… Люди, які переживають і мені дзвонять, які мені дали інформацію по цій довідці – вони з орбіти Коломойського”.

Нагадаємо, 21 вересня Труба заявив, що в його кабінеті було виявлено апаратуру для прослуховування. За його словами, апаратура була вмонтована в систему вентиляції. Тоді директор ДБР запевнив, що “нічого цікавого” про нього на записах бути не може.

Проте в листопаді в месенджері Telegram з’явився канал “Трубу прорвало”, в якому оприлюднили записи розмов у кабінеті директора ДБР.