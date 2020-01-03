Ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба міг "злити" відповіді на тестові запитання в рамках конкурсу для слідчих відомства "своїм людям".

Про це повідомили в Telegram-каналі “Трубу прорвало”.

У розмові з “правою рукою” Труби директор ДБР дізнається, що у його помічника є дві-три людини, яким потрібно передати відповіді на тестові запитання, щоб вони пройшли конкурс на місця слідчих.

Це відбувалося 1 липня.

Щербина просив передати відповіді “синові СБУ-шника”, “племіннику Горбатюка”, а також якомусь Ільїну особисто.

Труба на це відповів, що “завтра або сьогодні” можна “флешку взяти й організувати”.

Нагадаємо, 21 вересня Труба заявив, що в його кабінеті було виявлено апаратуру для прослуховування. За його словами, апаратуру було вмонтовано в систему вентиляції. Тоді директор ДБР запевнив, що “нічого цікавого” про нього на записах бути не може.

Проте в листопаді в месенджері Telegram з’явився канал “Трубу прорвало”, в якому оприлюднили записи розмов у кабінеті директора ДБР.