Про це повідомили в Telegram-каналі “Трубу прорвало”.
У розмові з “правою рукою” Труби директор ДБР дізнається, що у його помічника є дві-три людини, яким потрібно передати відповіді на тестові запитання, щоб вони пройшли конкурс на місця слідчих.
Це відбувалося 1 липня.
Щербина просив передати відповіді “синові СБУ-шника”, “племіннику Горбатюка”, а також якомусь Ільїну особисто.
Труба на це відповів, що “завтра або сьогодні” можна “флешку взяти й організувати”.
Нагадаємо, 21 вересня Труба заявив, що в його кабінеті було виявлено апаратуру для прослуховування. За його словами, апаратуру було вмонтовано в систему вентиляції. Тоді директор ДБР запевнив, що “нічого цікавого” про нього на записах бути не може.
Проте в листопаді в месенджері Telegram з’явився канал “Трубу прорвало”, в якому оприлюднили записи розмов у кабінеті директора ДБР.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що “буде розбиратися” зі скандалом навколо прослуховування в кабінеті директора Держбюро розслідувань Романа Труби та подальшої публікації аудіозаписів.
- Раніше повідомляли, що 3 грудня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт № 2116 про перезавантаження Державного бюро розслідувань. Повноваження директора ДБР Романа Труби, його першого заступника і заступника будуть завершені після того, як закон буде підписно Президентом Володимиром Зеленським та набуде чинності. Протягом п’яти робочих днів з дня набрання законом чинності Президент має призначити тимчасового виконувача обов’язків директора ДБР.