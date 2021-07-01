Українську частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", арештовану у межах санкцій проти нардепа Віктора Медведчука і пов'язаних із ним осіб, віддали в управління АТ "Укртранснафта".

Про це повідомили в пресслужбі акціонерного товариства.

“Укртранснафта” підписала із Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) договір терміном на 5 років на управління нафтопродуктопроводом.

Згідно з умовами договору, “Укртранснафта” має “права та обов’язки щодо провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродуктів”.

Крім того, компанія зобов’язується впродовж 5 років забезпечувати не менше 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом.

“Укртранснафта” планує найближчим часом “отримати усі передбачені законодавством України дозволи, погодження, згоди, свідоцтва, ліцензії та інші документи, необхідні для початку експлуатації та належного управління нафтопродуктопроводом”.

У пресслужбі уточнили, що “Укртранснафта” прийняла “на тимчасове відповідальне зберігання” об’єкти частини магістрального нафтопродуктопроводу “Самара – Західний напрямок” у лютому 2021 року.

“Компанія за власний кошт забезпечує охорону та утримання в належному стані об’єктів нафтопродуктопроводу, що розташовані на території України. Для управління нафтопродуктопроводом “Укртранснафта” створила у своїй організаційній структурі окремий департамент. До його складу ввійшли працівники “Укртранснафти” і ТОВ “Прикарпатзахідтранс” – провідні спеціалісти з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами. Новий департамент підзвітний генеральному директорові “Укртранснафти” – Миколі Гавриленку”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, АТ “Укртранснафта” – оператор системи магістральних нафтопроводів України. Засновником і єдиним акціонером товариства вказана Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (тобто 100% акцій “Укртранснафти” перебувають в управлінні НАК).

Попри це компанію “Укртранснафта” пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.

Так, на початку квітня головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов зазначав у статті для видання “Дзеркало тижня”, що розташована на території України частина магістрального нафтопродуктопроводу “Самара — Західний напрямок” може перейти Коломойскому.

Ще до офіційного оголошення про передачу нафтопродуктопроводу в управління “Укртранснафті” Лємєнов зазначав, що вказана компанія є найімовірнішим претендентом (адже АРМА прописало вимоги таким чином, щоб під них підпадало виключно це підприємство).

Лємєнов наголошував, що незалежність “Укртранснафти” викликає запитання. Зокрема, він пригадав скандал 2015 року, пов’язаний зі зміною керівництва “Укртранснафти”, а саме — звільненням “репрезентанта волі олігарха Ігоря Коломойського” — Олександра Лазорка. Останній очолював “Укртранснафту” з 2009 по 2015 роки.

Основною причиною зняття з посади стали “маніпуляції з викачуванням технологічної нафти із системи та її розміщення на зберігання на заводах групи “Приват”.

“Попри те, що 100% акцій “Укртранснафти” належать НАК “Нафтогаз України”, тоді Коломойський особисто приїжджав захищати “свою” компанію та відстоювати інтереси “свого” менеджменту”, — нагадав Лємєнов.

Варто зазначити, що в лютому 2020 року суд поновив на посаді Лазорка, якого пов’язують з олігархом Коломойським. Тоді з’явилася інформація, що Лазорко зайняв посаду заступника гендиректора з питань взаємодії з нафтопереробними заводами.

У зв’язку із цим Лємєнов нагадав, що Коломойському належить 42% компанії “Укрнафта”, яка володіє найбільшою мережею АЗС у країні. Крім цього, Коломойський контролює найбільшого виробника моторного палива в Україні — “Укртатнафту”.

“Інкрустація у паливний холдинг Коломойського діаманта у вигляді “нафтопродуктопроводу Медведчука” за умови, що компанією керуватиме його довірена людина, посилить і зацементує вплив олігарха на паливному ринку України”, – вказував Лємєнов.

Про те, що “трубу Медведчука” готують для “Укртранснафти”, йшлося і в матеріалі проєкту “Наші гроші”.

У цьому матеріалі також зазначалося, що до 2015 року генеральним директором “Укртранснафти” був “наближений до Коломойського Олександр Лазорко”, який згодом поновився в компанії.

“У січні 2020 року Лазорко став заступником гендиректора “Укртранснафти” з питань взаємодії з нафтопереробними заводами. На цій посаді він заявив, що хоче запустити та очолити проєкт для “Укртранснафти” давальницької переробки нафти на Кременчуцькому заводі “Укртатнафта” Ігоря Коломойського”, – зазначили “Наші гроші”.

Уже 16 квітня АРМА оголосило, що обрало управителя для нафтопродуктопроводу “Самара –Західний напрямок”, і це компанія “Укртранснафта”.

Варто зазначити, що нафтопродуктопровід “Самара –Західний напрямок” (який ще називають “трубою Медведчука”) передали в управління “Укртранснафти” якраз перед голосуванням за “закон про олігархів”, котрий ініціював президент Володимир Зеленський.

Розгляд вказаного законопроєкту запланований на четвер, 1 липня.

Про яку “трубу” йдеться?

Трубопровід “Самара-Західний напрямок” був побудований за часів СРСР та після здобуття Україною незалежності мав перейти у власність держави.

Водночас дочірня компанія російської “Транснафтопродукт” зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, що проходить територією України, за Україною. Апеляційний та Вищий господарський суд рішення підтвердили.

Однак у 2015 році Господарський суд Рівненської області скасував рішення суду через нібито нововідкриті обставини справи. У 2017 році той самий суд визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за ТОВ “Прикарпатзахідтранс”.

За версією Національного антикорупційного бюро, рішення ухвалили на основі неправдивого висновку судової інженерно-технічної експертизи. В січні 2021 року експертці, що склала висновок, повідомили про підозру.

“Прикарпатзахідтранс” було продано росіянами у 2015 році. Станом на лютий 2021 року кінцевим бенефіціарним власником компанії є громадянин Німеччини Анатолій Шефер, якого пов’язують с оточенням Віктора Медведчука.

Серед засновників “Прикарпатзахідтранс” також зазначено швейцарську “Інтернешнл трейдинг партнерс” та “Нафтобітумний завод”.

19 лютого Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком.

24 лютого Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно технологічного комплексу нафтопродуктопроводу та передав його в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).