Директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу могли затримати за хабар ще на початку грудня.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Трубу знову прорвало: як злили головного фаворита на голову ДБР”.

У статті сказано, що 3 грудня, в той день, коли затримали за хабар праву руку Труби Ігоря Щербину, могли затримати і самого директора ГБР, але не стали.

“Насправді, просто побоялися, що Щербина зайде не в той двір або поміняє гроші, і тоді всю операцію буде зірвано”, – пояснили в правоохоронних органах.

Втім джереа в САП запевнили, що на Трубу в цьому епізоді нічого не було.

Як повідомлялося раніше, Ігор Щербина, який обіймав посаду начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в 2014-2015 рр. підозрюється в шахрайстві і пособництві в наданні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369). Правоохоронці встановили, що колишній чиновник ГПУ за посередництва підприємця в сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовників 150 тисяч доларів хабара “для подальшої передачі керівнику одного з правоохоронних органів”. Той в обмін на гроші нібито повинен був забезпечити закриття кримінального провадження щодо дій згаданої компанії.

Президент України Володимир Зеленський виступив за звільнення Романа Труби і перезавантаження керівництва органу. Аргументом для цього Глава держави назвав затримання Ігоря Щербини, якого він назвав “правою рукою” Труби.