1 липня нині колишній голова Державного бюро розслідувань Роман Труба намагався правильно сформулювати прес-реліз, щоб пояснити ЗМІ, що обшуки на телеканалі "Прямий" і екс-чиновник часів Віктора Януковича Андрій Портнов не пов'язані між собою.

Про це свідчить запис, опублікований на Telegram-каналі “Трубу прорвало”.

На записі люди з голосами, схожими на голоси тодішнього голови ДБР Романа Труби, його прес-секретаря Анжеліки Іванової та голови патронатної служби ДБР Олександра Удовіченка обговорювали обшуки на телеканалі “Прямий”.

Вони намагалися сформулювати коментар для представників ЗМІ таким чином, щоб вказати – чиновник часів екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов нібито не має відношення до слідчої групи органу.

ЗМІ зробили такий висновок на основі того, що про всі обшуки подібного типу Портнов завжди повідомляв раніше, ніж офіційні канали.

Іванова: Дивіться. Дзвонили двоє журналістів. Ми довго нічого не коментували. Труба: Не хвиля журналістів пішла, а Портнов напевне написав на своєму телеграм каналі. Іванова: Портнов написав на своєму телеграмі, що на каналі “Прямий” проводяться обшуки. Журналісти всі читають Портнова. Труба: О, а чого вони його читають. “У зв’язку зі значним суспільним резонансом повідомляємо наступне. Державне бюро розслідувань сьогодні проводить ряд слідчих дій у кримінальному провадженні щодо телеканалу “Прямий”. Іванова: Давайте напишемо – “але не обшуки”. Удовиченко: Нє, нє, нє. Труба: Але вона сказала журналістам, що обшуки і виїмки не проводяться. Удовиченко: Давайте тоді нічого не робити. Іванова: Тоді нічо не пишем. Труба: Добре, там хоч одна слідча дія проводиться реально? Удовиченко: Запит зараз Корецький зробить. Іванова: Не бачу необхідності себе наражати на репутаційні ризики… Удовиченко: Які такі репутаційні ризики? Іванова: Зараз прив’яжуть до телеграму Портнова. Що там Портнов в слідчу групу входить. Вже пошло. Удовиченко: Так он заявитель по делу. Он заявитель по делу. Труба: А хто сказав, що він в слідчу групу входить? Крім Демішевої? Іванова: Хтось написав у Фейсбук чи в коментарях, що подозрительно, что Портнов знає інформацію про… Удовиченко: Так он заявитель по делу. У него процессуальные права есть. У него колоссальный объем процессуальных прав.