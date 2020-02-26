Про це йдеться в записі, опублікованому на Telegram-каналі “Трубу прорвало”.

14 серпня в кабінеті Труби відбулася розмова, під час якої люди з голосами, схожими на голос слідчого Олега Корецького та іншого слідчого, обговорюють, як “склепати” справу стосовно телеканалу “Прямий”.

Обидва слідчих намагалися пояснити Трубі, що справа “липова”, і зв’язку між п’ятим президентом Петром Порошенком і власником телеканалу – немає. При цьому, вони говорили, що в Європі таке розслідування назвуть “політичним переслідуванням”.

Корецький: “Прямий”. Давай Труба: Який номер? Слідчий: 734 Труба: Реєстрація? Корецький: 24.05 Труба: Тоже Портнов? Корецький: Да. Труба: Фабула? Слідчий: Звернення прокурора. На його думку під час купівлі-продажу акцій телеканалу “Прямий” відбувалися дії, які мають ознаку передбачену статтею 212… Щодо ухилення від сплати податків взагалі важко щось сказати… Він мав вказати, що сам Макеєнеко не сплачує податки… Корецький: По Порошенку ми нічого тут не бачимо, крім Фінмона. Фінмон нібито нам каже на наш запит, але неофіційно… Труба: Коли відбулася купівля? Слідчий: Вона у 18 році. У березні, якщо не помиляюся. Тут момент такий, що сам зв’язок між Петром і Макеєнком його дуже складно встановити. Корецький: Через міжнародку треба. Труба: Ви готували міжнародну? Слідчий: Ми готували міжнародку… Труба: А скільки міжнародних спроб подали? Слідчий: Три і два клопотання про міжнародні доступи. Труба: Воно все уже в прокурорів? Корецький: Да. Труба: І ще ми не знаємо за результат? Корецький: Ми говоримо з ними. Вони кажуть, що дуже сумнівне, тому що є ознаки політичного переслідування – скажуть в Європі про це. Такий брєд говорять. Я кажу: дурниці говорять прокурори. Ви підписуйте. Ми скеруєм туда і побачимо, що нам Європа пришле. Бо на точку зору прокурорів – нам Європа дасть відповідь, що це політичне переслідування. Бо тут тіпа нема легалізації. Ну, як нема? Тут 212, ми ж повиписували.

Через 30 хвилин в кабінет зайшов ще один слідчий.

При ньому Корецький сказав, що завдання в справі по телеканалу дає якийсь “Андрій”. При цьому, він не назвав його прізвища. Це могло бути сказано про Андрія Портнова, адвоката і чиновника часів екс-президента Петра Порошенка, Андрія Богдана, екс-главу Офісу президента або Андрія Смирнова, одного із заступників Богдана.

Корецький: Об’єми просто величезні. І саме коли я йому кажу, Андрєй, просимо вас: хоча б дайте нам, щоб обшуки, тих людей, адреси… Якесь двоєвластіє.