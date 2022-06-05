Труднощі логістики: три країни відмовилися пропустити літак Лаврова на шляху до Сербії

Про це повідомляє сербське видання Novosti.
Візит Лаврова до Сербії, запланований на 6-7 червня, виявився “під великим питанням”. За даними видання, “у цьому немає жодної вини офіційного Бєлграда”.
Так, Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили повітряний простір для борту глави російського МЗС. Водночас офіційного підтвердження від Кремля поки що не надходило.
Проблему підтвердила прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч. Вона зазначила, що ситуація “надзвичайно складна”, а логістикою поїздки Лаврова займається особисто Вучич.
За словами Брнабіч, позиція Белграда полягає в тому, що до їхньої країни може приїхати міністр закордонних справ чи прем’єр-міністр будь-якої країни.
Під час свого візиту до Белграда Лавров планував зустрітися із Вучичем, міністром закордонних справ Ніколою Селаковичем, спікером парламенту Івіцей Дачичем, та з патріархом Сербської ПЦ Порфірієм.
- Нагадаємо, 29 травня президент Сербії Александар Вучич оголосив, що його країна погодилася на нову трирічну угоду про постачання газу з російським державним енергопостачальником “Газпромом”. Ця новина надійшла в незручний час, роблячи це, Вучич створив новий головний біль для західного антипутінського альянсу і, зокрема, для Європейського Союзу.
- У РФ погодилися продовжити безперебійне постачання природного газу до Сербії. Це сталося після зустрічі президента РФ Володимира Путіна з сербським колегою Олександром Вучичем.
- Водночас Вучич заявив, що його країна долучиться до відбудови українських міст після війни. Сербський президент прийняв вірчі грамоти у нового посла України Володимира Толкача.