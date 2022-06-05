Труднощі логістики: три країни відмовилися пропустити літак Лаврова на шляху до Сербії

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зіштовхнувся з транспортними проблемами, плануючи візит до Сербії. Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака голови МЗС РФ, розв'язувати проблему довелось особисто президенту Александару Вучичу.

Про це повідомляє сербське видання Novosti.

Візит Лаврова до Сербії, запланований на 6-7 червня, виявився “під великим питанням”. За даними видання, “у цьому немає жодної вини офіційного Бєлграда”.

Так, Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили повітряний простір для борту глави російського МЗС. Водночас офіційного підтвердження від Кремля поки що не надходило.

Проблему підтвердила прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч. Вона зазначила, що ситуація “надзвичайно складна”, а логістикою поїздки Лаврова займається особисто Вучич.

За словами Брнабіч, позиція Белграда полягає в тому, що до їхньої країни може приїхати міністр закордонних справ чи прем’єр-міністр будь-якої країни.

Під час свого візиту до Белграда Лавров планував зустрітися із Вучичем, міністром закордонних справ Ніколою Селаковичем, спікером парламенту Івіцей Дачичем, та з патріархом Сербської ПЦ Порфірієм.