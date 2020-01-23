Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав "труднощами перекладу" свої слова про те, що Україні слід тимчасово відмовитися від гармонізації свого законодавства з ЄС.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Однак він безпосередньо не став коментувати або спростовувати свої слова про необхідність зупинити гармонізацію українського законодавства з європейським.

“Я за договір про асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами”, – написав Арахамія.

Він зазначив, що водночас інтереси України повинні бути пріоритетом номер один для української влади – про це він і говорив сьогодні в Давосі.

“Всі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само і Україна повинна відстоювати свої, інтегруючись у Європейський Союз. Все інше – lost in translation. Євроінтеграції бути”, – написав нардеп.

Арахамія каже, що він не те мав на увазі, коли говорив про призупинення приведення законів України у відповідність із законами ЄС #Davos2020 pic.twitter.com/OLanL1QJPf — Roman Kravets (@RomanKravets) January 22, 2020

Незабаром публічний коментар з цього приводу на своїй сторінці в Facebook опублікував і Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, який заявив, що незважаючи на заяви Арахамії, Україна не відмовиться від євроінтеграції.

Кулеба не став пояснювати причин резонансної заяви, яка прозвучала від глави фракції “Слуги народу”, але запевнив, що всупереч його словам, європейська інтеграція України триватиме.

“Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, так як курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотнім”, – запевнив віце-прем’єр, зазначивши, що відхилення від цього правила можливо лише у виняткових випадках.

Він також розповів, що провів телефонну розмову з Арахамією.

“Він такої ж думки. Все інше – фігура мови”, – написав Кулеба.