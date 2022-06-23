Російські окупанти впровадили примусові виправні роботи для того, щоб збирати працездатних людей та використовувати їх у власних цілях.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Містянам, які викидатимуть сміття на імпровізоване сміттєзвалище, загрожують виправні роботи від 14 до 30 днів. І це попри те, що успіхів у прибиранні сміття з вулиць та дворів Маріуполя немає. Тобто російські загарбники навіть не фіксують порушення. Вони просто забирають працездатних людей у подвір’ях, де є сміття.

“Нова вигадка окупантів задля трудової мобілізації – примусові роботи як штраф. Навіть не треба встановлювати факт “провини”. Буквально забирають працездатних по дворах, де є сміття. Тобто – скрізь”, – зазначив Петро Андрющенко.

За вирубку дерев на дрова для приготування їжі – таке ж саме покарання. Якщо когось із мешканців Маріуполя бачать з сокирою, пилою або дровами, відразу відправляють на виправні роботи, наприклад – замітати вулиці.

“Саме так забезпечується масовість робіт. Безоплатна робоча сила завжди поруч”, – наголосив Петро Андрющенко.

Також він зауважив, що всі ці заходи у росіян ще з часів Радянського Союзу залишились незмінними.