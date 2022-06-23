Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Містянам, які викидатимуть сміття на імпровізоване сміттєзвалище, загрожують виправні роботи від 14 до 30 днів. І це попри те, що успіхів у прибиранні сміття з вулиць та дворів Маріуполя немає. Тобто російські загарбники навіть не фіксують порушення. Вони просто забирають працездатних людей у подвір’ях, де є сміття.
“Нова вигадка окупантів задля трудової мобілізації – примусові роботи як штраф. Навіть не треба встановлювати факт “провини”. Буквально забирають працездатних по дворах, де є сміття. Тобто – скрізь”, – зазначив Петро Андрющенко.
За вирубку дерев на дрова для приготування їжі – таке ж саме покарання. Якщо когось із мешканців Маріуполя бачать з сокирою, пилою або дровами, відразу відправляють на виправні роботи, наприклад – замітати вулиці.
“Саме так забезпечується масовість робіт. Безоплатна робоча сила завжди поруч”, – наголосив Петро Андрющенко.
Також він зауважив, що всі ці заходи у росіян ще з часів Радянського Союзу залишились незмінними.
- Також у Маріуполі російські загарбники розклеїли оголошення про те, що шукають чоловіків для роботи в охоронній фірмі.
- У Маріуполі російські загарбники змінили схему контролю за пересуванням містом через недостатню кількість військових та техніки.
- Станом на червень 2022 року, офіційно відомо про понад 23 000 смертей мирних мешканців Маріуполя внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Приморське місто на узбережжі Азовського моря перетворене на велике кладовище з іменами невідомих та невпізнаних людей, руїни, спалені будинки та триколор окупантів.