Згідно результатів екзит-полу по виборах в Одесі перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу “Україна 24” та програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

При цьому в Одесі буде другий тур виборів, так як Труханов не набрав понад 50% голосів.

П’ятірка лідерів виглядає так:

Геннадій Труханов – 34,4%;

Микола Скорик – 17,93%;

Олег Філімонов – 13,75%;

Петро Обухів – 12,52%;

Сергій Ківалов – 5,44%.

Похибка екзит-полу не перевищує 1,9%. Таким чином на другий тур, крім Труханова, претендують Скорик і Філімонов.

До міськради Одеси, згідно з даними екзит-полу, точно проходять такі політичні сили:

“Довіряй ділам” – 23,77%;

ОПЗЖ – 22,38%;

“Слуга народу” – 15,95%;

“Європейська солідарність” – 12,72%;

“Партія Шарія” – 7,63%.

Ще дві партії – “Морська партія Ківалова” і “За майбутнє”, також мають шанси на потрапляння до міськради. Вони набирають 4,16% і 3,32% відповідно.

Вранці МВС звітувало, що правоохоронці зафіксували схему підкупу виборців на місцевих виборах (так звані каруселі) у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

У звіті ОПОРА про перші порушення зазначаються дострокове голосування та голосування із запізненням, нестача кабінок та урн, недопуск спостерігачів на дільниці.