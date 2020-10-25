Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу “Україна 24” та програми “Свобода слова Савіка Шустера”.
При цьому в Одесі буде другий тур виборів, так як Труханов не набрав понад 50% голосів.
П’ятірка лідерів виглядає так:
- Геннадій Труханов – 34,4%;
- Микола Скорик – 17,93%;
- Олег Філімонов – 13,75%;
- Петро Обухів – 12,52%;
- Сергій Ківалов – 5,44%.
Похибка екзит-полу не перевищує 1,9%. Таким чином на другий тур, крім Труханова, претендують Скорик і Філімонов.
До міськради Одеси, згідно з даними екзит-полу, точно проходять такі політичні сили:
- “Довіряй ділам” – 23,77%;
- ОПЗЖ – 22,38%;
- “Слуга народу” – 15,95%;
- “Європейська солідарність” – 12,72%;
- “Партія Шарія” – 7,63%.
Ще дві партії – “Морська партія Ківалова” і “За майбутнє”, також мають шанси на потрапляння до міськради. Вони набирають 4,16% і 3,32% відповідно.
Вранці МВС звітувало, що правоохоронці зафіксували схему підкупу виборців на місцевих виборах (так звані каруселі) у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.
У звіті ОПОРА про перші порушення зазначаються дострокове голосування та голосування із запізненням, нестача кабінок та урн, недопуск спостерігачів на дільниці.
- На думку керівника Центрального штабу партії “Європейська Солідарність” Олександра Турчинова, під час місцевих виборів 2020 року країна повернулася до масштабних фальсифікацій, які спостерігалися за часів президентства Віктора Януковича.