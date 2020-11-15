В Одесі пройшов другий тур виборів мера. За попередніми даними, лідирує чинний міський голова Геннадій Труханов.

Про це свідчать дані екзит-полу Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Відзначимо, до другого туру в Одесі вийшли Труханов і нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик. Згідно з екзит-полом КМІС на 20:00, за Труханова проголосували 56,7%, за Скорика – 40,9% виборців.

Фото: дані екзит-полу КМІС

Станом на 20.00 опитано 2126 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика “таємного голосування”. Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 65.9%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.