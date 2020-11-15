Про це свідчать дані екзит-полу Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Відзначимо, до другого туру в Одесі вийшли Труханов і нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик. Згідно з екзит-полом КМІС на 20:00, за Труханова проголосували 56,7%, за Скорика – 40,9% виборців.
Фото: дані екзит-полу КМІС
Станом на 20.00 опитано 2126 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика “таємного голосування”. Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 65.9%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.
- 15 листопада в Одесі під час другого туру виборів міських голів повідомили про замінування міської ТВК.