За міського голову Одеси Геннадія Труханова внесли заставу в розмірі 13,42 мільйона гривень. За даними ЗМІ, це зробив депутат промерської фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра.

Про це повідомляє “Суспільне”, посилаючись на слова Дмитра Танцюри.

Раніше адвокат міського голови Олександр Лисак зауважив, що цього робити не збираються.

“Це мої особисті, задекларовані кошти, з яких сплачені податки. Гроші вже зайшли, я отримав листа з ВАКСу”, — сказав Танцюра у коментарі мовнику.

Зазначається, що після внесення застави Труханова мали випустити з СІЗО.

Нагадаємо, що 4 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту у справі про одеський завод “Краян”.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило Труханова організатором корупційної схеми з присвоєння коштів.