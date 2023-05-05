Про це повідомляє “Суспільне”, посилаючись на слова Дмитра Танцюри.

Раніше адвокат міського голови Олександр Лисак зауважив, що цього робити не збираються.

“Це мої особисті, задекларовані кошти, з яких сплачені податки. Гроші вже зайшли, я отримав листа з ВАКСу”, — сказав Танцюра у коментарі мовнику. 

Зазначається, що після внесення застави Труханова мали випустити з СІЗО.

Нагадаємо, що 4 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту у справі про одеський завод “Краян”.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило Труханова організатором корупційної схеми з присвоєння коштів.