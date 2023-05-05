Про це повідомляє “Суспільне”, посилаючись на слова Дмитра Танцюри.
Раніше адвокат міського голови Олександр Лисак зауважив, що цього робити не збираються.
“Це мої особисті, задекларовані кошти, з яких сплачені податки. Гроші вже зайшли, я отримав листа з ВАКСу”, — сказав Танцюра у коментарі мовнику.
Зазначається, що після внесення застави Труханова мали випустити з СІЗО.
Нагадаємо, що 4 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту у справі про одеський завод “Краян”.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило Труханова організатором корупційної схеми з присвоєння коштів.
- Апеляційний суд Києва відхилив вимоги прокурорів і відмовився усувати Геннадія Труханова з посади мера Одеси.
- В січні НАБУ повідомило про підозру в заволодінні коштами бюджету Одеси при покупці будівель заводу “Краян” ще 4 фігурантам. Загалом у злочині підозрюються 12 осіб.
- “Справа Труханова”: опубліковано схему присвоєння коштів з бюджету Одеси.