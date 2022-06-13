Про це Геннадій Труханов повідомив у Facebook.

Мер запропонував змінити назви вулиць, які жодним чином не пов’язані з історією Одеси.

“Одеса зазнавала втрат у цій війні. І ми не бажаємо мати нічого спільного з державою, що сьогодні намагається стерти на порох наше місто, нашу країну”, – наголосив він.

Перелік вулиць буде винесено на засідання історико-топонімічної комісії. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати міської ради на сесії. Проте надалі потрібно буде обрати нові назви, аби вони не мали спільного з тоталітарним минулим.

“Щодо подій нинішньої війни, то я вважаю, що в новітню історію Одеси та України мають бути вписані імена та країни, які так чи інакше ведуть нас до Перемоги. Що в Одесі може – і має – з’явитися вулиця Героїв Маріуполя, площа Великої Британії”, — додав Геннадій Труханов.

Також на місці скверу Воїнів АТО буде створено великий меморіал. На ньому мають бути увічнені імена всіх одеситів, хто поклав своє життя за вільну та незалежну Україну.

Відповідно до закону України “Про забезпечення функціювання української мови як державної”, мають бути перекладені українською назви 24 вулиць в Одесі.