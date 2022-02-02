Трухіна виключили з партії «Слуга народу»

Відповідну інформацію оприлюднила очільниця партії “Слуга народу” Олена Шуляк.

“Як голова політичної партії “Слуга народу” ухвалила рішення про виключення Олександра Трухіна з лав партії. Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії”, – написала вона.

Шуляк також закликала фракцію “Слуги народу” у Верховній Раді зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення.

Ця заява з’явилась після того, як з журналістського розслідування стало відомо, що народний депутат Олександр Трухін (“Слуга народу”) після скоєного ДТП на Бориспільському шосе 23 серпня 2021 року під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Фракція “Європейська Солідарність” у Верховній Раді вимагає негайного порушення кримінальної справи “за фактом ДТП і корупції Трухіна” та наполягає, що її має вести Національне антикорупційне бюро.

До того ж у політсилі виступають за відставку Монастирського, який, на переконання фракції, “покривав злочин”, а також керівника Державного бюро розслідувань, який “спустив розслідування на гальма”.

“Очевидно, що така зухвала бездіяльність правоохоронних органів можлива виключно за вказівки особисто (президента України Володимира – Ред.) Зеленського. Адже МВС, ДБР, ГПУ сьогодні є кишеньковими структурами Банкової”, – йдеться у заяві фракції.

Довідка. Олександр Трухін – голова осередку партії “Слуга народу” у Полтавській області. Уранці 23 серпня 2021 року у Полтаві він брав участь в урочистих заходах з нагоди Дня державного прапора після чого виїхав до столиці.