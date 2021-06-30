Компанію 45-го американського президента Дональда Трампа Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайсельберга збираються звинуватити в злочинах, пов'язаних з оподаткуванням. Обвинувачення передбачено пред'явити 1 липня в рамках кримінального провадження, розпочатого ще три роки тому.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Це може бути перше обвинувачення проти компанії Трампа відтоді, як прокуратура розпочала три розслідування стосовно Trump Organization.

Чи буде пред’явлено бодай одне обвинувачення самому Трампу – невідомо. Вайсельберг відмовився співпрацювати зі слідством.

Представники Trump Organization мають з’явитися до суду в другій половині дня в четвер, 1 липня.

Trump Organization та Вайсельберга збираються обвинуватити в ухиленні від сплати податків за пільгами. Протягом кількох місяців окружна прокуратура Мангеттена та генеральна прокуратура штату Нью-Йорк розслідували, чи уникав Вайсельберг та інші співробітники компанії сплати податків на пільги. Йдеться про оплату автомобілів, житла та навчання працівників компанії Трампа, які обіймають найвищі посади.

Якщо прокурори доведуть, що Trump Organization систематично уникали сплати податків, їм можуть пред’явити серйозніші звинувачення.

Вайсельберг та його адвокати відмовилися від коментарів стосовно цього.

Перспективи кримінального провадження проти Trump Organization

Якщо проти Trump Organization все ж буде відкрито кримінальне провадження та доведено їх провину – на компанію чекають штрафи та інші санкції. Під загрозою можуть опинитися відносини компанії з банками, діловими партнерами. Але головне – проблеми з репутацією.

Якщо протизаконність дій Trump Organization буде доведено, прокуратурі легше буде вмовити Вайссельберга на співпрацю. Тоді він може дати покази проти Трампа в обмін на помилування.

Вайссельберг – ключова фігура в провадженні проти Trump Organization. Він працював в компанії десятки років. Коли Трамп був в Овальному кабінеті, саме фінансовий директор забезпечував роботу компанії.