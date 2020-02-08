Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

У розпорядженні журналістів газети опинилися рахунки спецслужби. Виявилося, що гроші, які платили за проживання охоронців, істотно перевищують середні розцінки за оренду номерів.

Документи свідчать про те, що за ніч в номері платили по 650 доларів.

Проаналізувавши 103 виписки по рахунках, за період з січня 2017 року по квітень 2018 року, журналісти з’ясували, що на житло охоронцям витрачали 471 тис. доларів. При цьому, в різний час вони жили на території маєтку “Мар-а-Лаго” в штаті Флорида, в Бедмінстері в штаті Нью-Джерсі і в готелі Trump International Hotel у Вашингтоні.

За даними газети, за житло охоронців у 2017 році десятки разів платили по 650 доларів за ніч, а в 2018 – по 396 доларів за ніч.

Кімнати, які для Секретної служби орендували по 650 доларів за ніч, для чиновників Держдепу обходилися по 520 – 560 доларів.

За три місяці 2017 року Секретна служба платила 17 тисяч доларів на місяць за котедж з трьома спальнями в Національному гольф-клубі Trump Bedminster, в тому числі за дні, коли Трампа не було на території. В котеджі жили п’ять або шість співробітників.

В Trump Organization заявили, що ніколи не завищували ціни на оренду житла для охоронців Трампа. Син Трампа і віце-президент компанії, Ерік Трамп, запевняє, що номери для Секретної служби надавали за собівартістю. За більш високу ціну номери могли пропонувати тільки гостям.

Яка сума мається на увазі під собівартістю – він не уточнив.

“Історія, опублікована The Washington Post – повна нісенітниця і навмисно вводить в оману. Ми надаємо кімнати за собівартістю і можемо заробити набагато більше грошей, здаючи їх в оренду гостям. Слова про те, що ми отримуємо незаконний прибуток, є не тільки неточними, а й відвертою брехнею”, – сказав Ерік.

Також він зазначив, що в нерухомості, яка належить Трампу, його охорона живе безкоштовно.

“Уряд фактично нічого не витрачає, тобто це економить багато грошей, тому що, якби вони пішли в готель через вулицю, вони заплатили б 500 доларів за ніч, тоді як ми беремо з них, як 50 доларів” , – додав він.

У Білому домі поки не прокоментували публікацію.