«Трупи не забирають, але майбутні трупи привозять» — Голова Луганської ОВА про військових РФ в області

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у зведенні за 17 червня.
“Трупи загиблих не забирають, але нових майбутніх трупів — системно привозять”, — зазначив він.
За його словами, під масованими обстрілами росіян всі вільні населені пункти області. Найгарячіша точка — Сєвєродонецьк. Наразі та тривають вуличні бої, а військові РФ контролюють більшу частину міста.
“Російські солдати масово гинуть, але їм на заміну щодня прибувають все нові й нові вбивці. Сєвєродонецьк руйнують в нуль”, — сказав Гайдай.
Гайдай додав, що евакуація триває лише з Лисичанська та Гірської громади. Вивезти людей з Сєвєродонецька та заводу “Азоту” неможливо через високий рівень небезпеки.
“Гарантії безпеки від росіян — це ніщо. Вони жодного разу не тримали слова”, — ствердив Гайдай.
Також Лисичанськ повністю перебуває під українським контролем. Кожного дня туди завозять гуманітарні вантажі. Дорогу Лисичанськ — Бахмут росіяни не контролюють, але постійно обстрілюють, тому їхати нею неможливо. Голова ОВА запевнив, що оточення українських бійців в області немає.
- Нагадаємо, що у Луганській області тривають бої у Сєвєродонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Українським захисникам стає дедалі важче оборонятися, проте вони стримують ворога одразу з трьох боків.
- Раніше Збройні сили України вдало атакували командний пункт, який чеченські бойовики обладнали в Рубіжному. Українські захисники знищили певну кількість окупантів одразу в трьох точках регіону.
- Водночас 14 червня міністерство оборони РФ закликало українських бійців у Сєвєродонецьку скласти зброю, нагадуючи приклад військовослужбовців, котрих раніше евакуювали з Маріуполя.
- Наразі у Сєвєродонецьку тривають важкі бої. Попри великі втрати російські загарбники продовжують штурмувати місто та посилювати угрупування.