російсько-українська війна

18 червня

00:59 «Трупи не забирають, але майбутні трупи привозять» — Голова Луганської ОВА про військових РФ в області

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«Трупи не забирають, але майбутні трупи привозять» — Голова Луганської ОВА про військових РФ в області

Щодня у Луганську область росіяни завозять по 30 "КамАЗів" зі своїми військовими, однак тіла загиблих не забирають. 

Субота, 18 червня 2022, 00:59
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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у зведенні за 17 червня.

“Трупи загиблих не забирають, але нових майбутніх трупів — системно привозять”, — зазначив він.

За його словами, під масованими обстрілами росіян всі вільні населені пункти області. Найгарячіша точка — Сєвєродонецьк. Наразі та тривають вуличні бої, а військові РФ контролюють більшу частину міста.

“Російські солдати масово гинуть, але їм на заміну щодня прибувають все нові й нові вбивці. Сєвєродонецьк руйнують в нуль”, — сказав Гайдай.

Гайдай додав, що евакуація триває лише з Лисичанська та Гірської громади. Вивезти людей з Сєвєродонецька та заводу “Азоту” неможливо через високий рівень небезпеки.

“Гарантії безпеки від росіян — це ніщо. Вони жодного разу не тримали слова”, — ствердив Гайдай.

Також Лисичанськ повністю перебуває під українським контролем. Кожного дня туди завозять гуманітарні вантажі. Дорогу Лисичанськ — Бахмут росіяни не контролюють, але постійно обстрілюють, тому їхати нею неможливо. Голова ОВА запевнив, що оточення українських бійців в області немає.

Теги: війна, Гайдай, Луганська область, Луганщина, російська агресія, російсько-українська війна

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