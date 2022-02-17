Альтернативний додаток для соціальних мереж "Truth Social", який створений за підтримки колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, готується до повноцінного запуску. Наразі додаток проходить попереднє тестування.

Про це повідомляється на сайті американського телеканалу CNN.

Зазначається, що чим більше зображень додатку з’являється в інтернеті, тим більше “Truth Social” здається повною копією додатку “Twitter”, яким полюбляв користуватись Дональд Трамп, допоки його не заблокували у ньому.

15 лютого син Трампа, Дональд-молодший, опублікував у Twitter скриншот, який скоріш за все є скриншотом із нового додатку. На ньому видно першу публікацію експрезидента США у “Truth Social”.

“Готуйся! Скоро тебе побачить твій улюблений президент! “, – написав Трамп-старший.

При збільшенні цього ж скриншоту, який опублікувала виконавча директорка медіакомпанії “Right Side Broadcasting” Ліз Вілліс, стає ще більш зрозуміло, наскільки “Truth Social” схожий на “Twitter”. У додатках практично одинакові макет та кнопки взаємодії під публікаціями.

Як повідомила Ліз Вілліс, наразі проходить бета-тестування “Truth Social”.

“Все, що я можу поки що вам сказати – всім сподобається”, – написала Вілліс.

Інформаційному агенству Reuters Ліз Вілліс повідомила, що декілька днів тому отримала на електронну пошту повідомлення про те, що її запрошують протестувати “Truth Social”. За даними агентства, бета-версією цього додатку тестують близько 500 користувачів.

15 лютого додаток Rumble, який вважається альтернативою YouTube, також заявив про свій перший допис у “Truth Social”. Більш того, у Rumble зазначили, що їх технологія допоможе відтворювати відео у новому додатку.

На сторінці “Truth Social” в Apple App Store вказано, що додаток запрацює уже з 21 лютого, у День президентів у США. Хоча насправді повноцінний реліз додатку Трампа може відбутись пізніше.

Запуск “Truth Social” відбудеться через рік після того, як провідні соціальні мережі – Facebook, Twitter та YouTube – заблокували акаунти Дональда Трампа. Це відбулось на тлі штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Залишивши посаду президента США, Дональд Трамп заснував консервативну медіакомпанію “Trump Media and Technology Group”, яка власне і є засновником “Truth Social”.

Колишній член палати представників США Девін Нуньєс, який пішов із Конгресу США заради посади гендиректора у Trump Media and Technology Group заявив, що бета-тестування нового додатку передбачає “дуже повільне” залучення користувачів на платформу. Проте, додав Нуньєс, щоденно кількість бажаючих користуватись “Truth Social” збільшується.

Він сподівається, що вже до кінця березня новий додаток буде повністю відкритим для користувачів.