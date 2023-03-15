Група з трьох країн Європейського Союзу закликає знизити максимальну ціну на російську нафту цього місяця, намагаючись ще більше підірвати фінансування Росії, яка продовжує повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Естонія, Литва та Польща запропонували знизити ліміт ціни на російську нафту, встановлений у грудні на рівні 60 доларів за барель, до не більше 51,45 долара, – повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Вони стверджують, що це на 5% нижче за ринкові ціни.

Представники 27 держав-членів блоку 15 березня мають почати обговорення щодо перегляду стелі цін на нафту, яку G7 та ЄС запровадили наприкінці минулого року.

Польща, Литва та Естонія вже давно закликають до більш жорсткого підходу до санкцій проти Росії.

Подібні вимоги щодо жорсткішого обмеження на переговорах минулого року залишилися непочутими, оскільки США хотіли, щоб обмеження було встановлено на рівні, який дозволив би російській сирій нафті продовжувати надходити на світові ринки.

ЄС також потрібна одностайна підтримка національних урядів, щоб затвердити зміни.

У той час, як ЄС погодився переглядати максимальний рівень цін на сиру нафту кожні два місяці, коли перша оцінка настала в січні, США та союзники вважали за краще зберегти поріг на рівні 60 доларів. Вони стверджували, що новий механізм уже працює, і цю тему піднімуть у березні.

Запровадження цінових лімітів на нафту із РФ має подвійну мету: спробувати зберегти потік російської нафти, водночас обмеживши дохід Росії від експорту.

Згідно з підрахунками Польщі, Литви та Естонії, доходи Росії від продажу нафти у січні становили 13 мільярдів доларів, а запропоноване зниження ліміту ціни знизило б їх на 650 мільйонів доларів.