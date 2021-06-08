Три держави-члени Європейського Союзу – Бельгія, Німеччина та Словаччина – виділили для України допомогу: засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ для боротьби з епідемією коронавірусу COVID-19.

Про це сьогодні поінформували в представництві ЄС в Україні.

Допомога включає понад 35 мільйонів захисних масок, 24 апарати ШВЛ (штучної вентиляції легенів), 10 тисяч захисних костюмів та окулярів.

Надання допомоги Україні координував Євросоюз через свій Центр реагування на надзвичайні ситуації.

“Засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ залишаються вкрай важливими у боротьбі з пандемією COVID-19. Тому через Механізм цивільного захисту ЄС допоміг Бельгії, Німеччині, Словаччині доставити понад 35 мільйонів захисних масок, 24 апарати ШВЛ, 10 тисяч захисних костюмів та окулярів до України”, – зазначається в повідомленні.

Склад вказаного пакету допомоги наступний:

• Бельгія виділила Україні 500 тисяч масок KN95 та 2 мільйони хірургічних масок;

• Німеччина виділила 25 мільйонів хірургічних масок, 7 млн 977 тис. масок FFP2 та 24 апарати ШВЛ;

• Словаччина виділила по 10 тисяч захисних костюмів, хірургічних масок, масок FFP2 та захисних окулярів.

Варто зазначити, що ЄС надавав допомогу Україні для боротьби з COVID-19 від початку епідемії.

Так, у 2020 році низка країн-членів ЄС забезпечували підтримку України через Механізм цивільного захисту Євросоюзу (зокрема, Чехія, Данія, Естонія, Польща, Словаччина). Вказані країни виділяли захисні маски, апарати ШВЛ, бахіли, захисні костюми, три машини швидкої допомоги, ковдри тощо.

“Я хочу подякувати країнам-членам ЄС за підтримку України в боротьбі з COVID-19. Ми повністю солідарні з нашими найближчими сусідами. Наш Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації відстежує поточні обставини і готовий спрямовувати допомогу в подальшому”, – запевнив єврокомісар з питань врегулювання криз Янез Ленарчич.

ДОВІДКА. Механізм цивільного захисту ЄС спрямований на посилення співпраці між державами-членами ЄС та 6 державами-учасницями у галузі цивільного захисту з метою запобігання, підвищення рівня готовності та реагування на катастрофи. Коли масштаби надзвичайної ситуації перевершують доступні сили та засоби реагування тієї чи іншої країни, вона може звернутися за отриманням допомоги через цей Механізм.