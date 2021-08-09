Про це повідомляє видання Corriere Della Sera.

Крім куль, у конверті був лист, у якому йшлося про фінансові операції у Ватикані. За даними видання, лист містив погрози. Його вилучили карабінери компанії, які почали розслідування разом з колегами слідчого підрозділу Мілана під керівництвом прокурора міста.

Фахівці заявили, що у конверті були три кулі типу Флобера калібром 9 міліметрів. Текст, написаний олівцем ледве розбірливо, адресовано “Папі – Ватикан – Пьяцца Сан-П’єтро в Римі”.

За даними ЗМІ, конверт надійшов з Франції.

Нагадаємо, у неділю, 11 липня, Папа Римський Франциск вперше з’явився на публіці після перенесеної тиждень тому операції на кишківнику.

4 липня, Папа Римський Франциск потрапив до лікарні. 6 липня стало відомо, що Франциск після операції почувається добре.