В Японії три найбільші банки наклали обмеження на перекази до "Сбербанку". Три найбільших банки припинять доларові операції та грошові перекази через санкції США.

Про це повідомляє японське видання Japan Today.

Рішення ухвалили MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corp. Зрив доларових операцій ймовірно змусить японські компанії, що вели бізнес в Росії, шукати альтернативні способи врегулювання платежів. Як приклад, використання банків за межами США.

Зазначимо, що японські банки долучилися до обмежень через лютневі санкції Сполучених Штатів Америки. “Сбербанк” не входить до числа фінансових установ Росії, виключених з ключової міжнародної платіжної мережі SWIFT. Тому багато японських компаній, які мали бізнес в РФ, використовували цю установу для розрахункових потреб.