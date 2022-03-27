Про це повідомляє японське видання Japan Today.
Рішення ухвалили MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corp. Зрив доларових операцій ймовірно змусить японські компанії, що вели бізнес в Росії, шукати альтернативні способи врегулювання платежів. Як приклад, використання банків за межами США.
Зазначимо, що японські банки долучилися до обмежень через лютневі санкції Сполучених Штатів Америки. “Сбербанк” не входить до числа фінансових установ Росії, виключених з ключової міжнародної платіжної мережі SWIFT. Тому багато японських компаній, які мали бізнес в РФ, використовували цю установу для розрахункових потреб.
- Нагадаємо, Німеччина станом на 9 березня намагалася перешкодити розширенню санкцій Європейського союзу проти РФ на “Сбербанк” та енергетичну галузь.
- Один із найбільших французьких банків Crédit Agricole зупиняє свою діяльність на території Російської Федерації. Вже найближчим часом компанія вийде з російського ринку.
- Багами долучилися до санкції проти РФ та Білорусі через напад на Україну. Центробанк заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції особам, яких торкнулися обмеження Заходу.
- Банк UniCredit може вийти з російського ринку через вторгнення в Україну. Італійський банк шукає рішення для своїх 4 тисяч місцевих співробітників та європейських компаній, які він обслуговує.