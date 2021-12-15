Про це повідомляють #Букви.
Шлях до незалежної Української Церкви був довгим і важким. Перші зусилля було здійснено ще 100 років тому за часів Гетьманату та Директорії – але створенню української помісної церкви завадили більшовики.
Після того, як Україна стала незалежною, спроби відновився. У ньому велику роль відіграв предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет. Однак, багато років Москва не давала розвиватись цьому процесу.
Лише в 11 жовтня 2018 року Синод Вселенської патріархії оголосив, що Російська православна церква втратила юрисдикцію над канонічною територією України та церквою-матір’ю України є Константинополь.
Вже 15 грудня на Об’єднавчому церковному соборі було створено Українську Православну Церкву.
Завершальний акт у створенні помісної Православної церкви відбувся 6 січня 2019 року – в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томосу про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Зрушення до практичних дій Константинополя відбулося навесні 2018 року. Після зустрічі з патріархом Варфоломієм п’ятий президент України Петро Порошенко надіслав йому звернення з проханням про надання Томосу.
- Нещодавно, Православна Церква України опублікувала допис у Facebook з твердженням, що жінкам дозволено ходити до храму під час менструації, попри забобонні вірування деяких парафіян або богословів.
- В серпні 2021 року п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, який перебуває в Україні.
- Також п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко взяв участь у богослужінні, яке проводив Вселенський патріарх Варфоломій у церкві Святого Андрія Первозванного.