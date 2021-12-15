15 грудня 2018 року у Софії Київській пройшов Об'єднавчий церковний собор. На ньому духовенство створило єдину помісну Православну церкву України.

Про це повідомляють #Букви.

Шлях до незалежної Української Церкви був довгим і важким. Перші зусилля було здійснено ще 100 років тому за часів Гетьманату та Директорії – але створенню української помісної церкви завадили більшовики.

Після того, як Україна стала незалежною, спроби відновився. У ньому велику роль відіграв предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет. Однак, багато років Москва не давала розвиватись цьому процесу.

Лише в 11 жовтня 2018 року Синод Вселенської патріархії оголосив, що Російська православна церква втратила юрисдикцію над канонічною територією України та церквою-матір’ю України є Константинополь.

Вже 15 грудня на Об’єднавчому церковному соборі було створено Українську Православну Церкву.

Завершальний акт у створенні помісної Православної церкви відбувся 6 січня 2019 року – в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томосу про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Зрушення до практичних дій Константинополя відбулося навесні 2018 року. Після зустрічі з патріархом Варфоломієм п’ятий президент України Петро Порошенко надіслав йому звернення з проханням про надання Томосу.