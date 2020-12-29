“З 2010 року ми розбудовували бігову культуру в Україні. Сьогодні перед нами стоїть нове завдання: упродовж найближчих 5 років ми плануємо зробити триатлон в Україні більш популярним та масовим, — зазначив генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький. — Ми хочемо, щоб стартів в Україні було більше, а самі вони були якісними та безпечними для учасників. Триатлон має зайняти почесне авторитетне місце серед масових стартів України та східної частини Європи”. Триатлон – це порівняно молодий вид спорту, який швидко розвивається і захоплює нових прихильників. Він поєднує етапи плавання, велогонки та забігу, які учасник має подолати послідовно, один за одним. Поряд з досвідченими триатлетами у змаганнях зможуть взяти участь і спортсмени-аматори, які готові кинути собі подібний виклик та випробувати межі можливого. “Кожен може зробити частинку Ironman. Відкрити триатлон для себе з маленьких кроків, таких як акватлон і дуатлон, — вважають у Sapik Team. —Долаючи себе у спорті, ми відкриваємо нові можливості у житті”. Усі три триатлонні заходи відбудуться у центрі Києва. Спортсмени стартуватимуть на Набережному шосе, а фініш бігового етапу розташовуватиметься на Контрактовій площі. У межах Sprint Triathlon Kyiv Cup 2021 також відбудеться Чемпіонат України з триатлону на спринтерській дистанції, який не проходив у Києві останні шість років. Реєстрація на змагання з триатлону від Triathlon Ukraine триває на сайті https://triathlonukraine.org/