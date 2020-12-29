Про це повідомила компанія-організатор бігових заходів Run Ukraine.
Triathlon Ukraine — це спільний проєкт Run Ukraine та триатлонної команди Sapik Team. У першому триатлонному сезоні Triathlon Ukraine в 2021 році заплановано 5 заходів: з акватлону, дуатлону та три триатлонних старти на різних дистанціях.
29 грудня стартувала реєстрація на триатлонні старти, які відбудуться в 2021 році у центрі Києва:
- 23 травня 2021 року — Sprint Triathlon Kyiv Cup (750 м плавання + 20 км вело + 5 км біг);
- 4 липня 2021 року — Olympic Triathlon Kyiv Cup (1500 м плавання + 40 км вело + 10 км біг);
- 25 липня 2021 року — 70.3 Triathlon Kyiv Cup (1900 м плавання + 90 км вело + 21 км біг).
|“З 2010 року ми розбудовували бігову культуру в Україні. Сьогодні перед нами стоїть нове завдання: упродовж найближчих 5 років ми плануємо зробити триатлон в Україні більш популярним та масовим, — зазначив генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький. — Ми хочемо, щоб стартів в Україні було більше, а самі вони були якісними та безпечними для учасників. Триатлон має зайняти почесне авторитетне місце серед масових стартів України та східної частини Європи”.
Триатлон – це порівняно молодий вид спорту, який швидко розвивається і захоплює нових прихильників. Він поєднує етапи плавання, велогонки та забігу, які учасник має подолати послідовно, один за одним. Поряд з досвідченими триатлетами у змаганнях зможуть взяти участь і спортсмени-аматори, які готові кинути собі подібний виклик та випробувати межі можливого.
“Кожен може зробити частинку Ironman. Відкрити триатлон для себе з маленьких кроків, таких як акватлон і дуатлон, — вважають у Sapik Team. —Долаючи себе у спорті, ми відкриваємо нові можливості у житті”.
Усі три триатлонні заходи відбудуться у центрі Києва. Спортсмени стартуватимуть на Набережному шосе, а фініш бігового етапу розташовуватиметься на Контрактовій площі.
У межах Sprint Triathlon Kyiv Cup 2021 також відбудеться Чемпіонат України з триатлону на спринтерській дистанції, який не проходив у Києві останні шість років.
Реєстрація на змагання з триатлону від Triathlon Ukraine триває на сайті https://triathlonukraine.org/
|Деталі в релізі за посиланням нижче
|Організатор — Run Ukraine
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